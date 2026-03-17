Concursos TRE homologados: nomeações em andamento e reajuste de 8%

O cenário para quem prestou os Concursos TRE em 2026 é de celebração e expectativa. Com o edital unificado do TSE/TREs oficialmente homologado, a Justiça Eleitoral deu início ao processo de nomeação dos novos servidores.
Ao todo, o certame ofertou mais de 300 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas por diversos tribunais regionais do país para os cargos de Técnico e Analista Judiciário.
De acordo com o levantamento do portal Gran Concursos Online, a recente publicação da Portaria nº 69/2026 foi o marco decisivo para organizar o preenchimento dessas vagas, estabelecendo regras claras para a redistribuição e provimento dos cargos efetivos, sempre respeitando os limites orçamentários de cada tribunal.
Reajuste salarial e benefícios
Além da estabilidade e das nomeações, o ano de 2026 traz uma excelente notícia financeira para os futuros servidores dos Concursos TRE.
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Aumento Real: Foi confirmado um reajuste de 8% na remuneração bruta para todos os servidores do Judiciário Federal neste ano.
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Benefícios Atualizados: Auxílios como alimentação, creche e saúde também passaram por correções positivas, elevando o pacote atrativo da carreira.
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Distribuição Estratégica: A Justiça Eleitoral está priorizando o preenchimento de vagas em tribunais com maior déficit de pessoal para garantir a eficiência dos pleitos futuros.
Panorama dos Concursos TRE em 2026
Confira os principais pontos da fase atual da Justiça Eleitoral:
|Item
|Detalhes Oficiais
|Status do Concurso Unificado
|Homologado
|Vagas Totais
|+ 300 imediatas
|Cargos
|Técnico e Analista Judiciário
|Reajuste Salarial (2026)
|8% de aumento
|Base Legal
|Portaria nº 69/2026
|Próxima Etapa
|Nomeações e Cursos de Formação Regionais
Para os aprovados nos Concursos TRE, este é o momento de manter a documentação rigorosamente em dia, uma vez que as convocações seguem o ritmo de cada tribunal regional.
Segundo os especialistas do Gran Concursos Online, o modelo unificado provou ser um sucesso na otimização de custos e na democratização do acesso aos cargos.
Com o orçamento já ajustado para os novos provimentos, a expectativa é que o fluxo de nomeações ganhe ainda mais velocidade ao longo do primeiro semestre de 2026, consolidando uma das carreiras mais respeitadas do serviço público federal.
Concursos TRE 2026: Região Norte
TRE TO
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (concurso TRE TO)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Não❌
- Situação atual: Homologado (validade até março de 2028)
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE TO
TRE AC
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Acre (concurso TRE AC)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 10 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE AC
TRE AM
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (concurso TRE AM)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 14 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE AM
TRE RO
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (concurso TRE RO)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 15 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE RO
TRE RR
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (concurso TRE RR)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 6 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE RR
TRE PA
- Concurso: Tribunal Regional Eleitora do Pará (concurso TRE PA)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 4 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE PA
TRE AP
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (concurso TRE AP)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 6 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE AP
Concursos TRE 2026: Região Nordeste
TRE BA
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (concurso TRE BA)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 9 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE BA
TRE MA
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (concurso TRE MA)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 16 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba tudo AQUI sobre o concurso TRE MA
TRE PB
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (concurso TRE PB)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 3 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PB
TRE PE
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco (concurso TRE PE)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 16 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PE
TRE PI
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (concurso TRE PI)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 4 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PI
TRE SE
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe (concurso TRE SE)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 4 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE SE
TRE CE
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (concurso TRE CE)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 7 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE CE
TRE RN
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (concurso TRE RN)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 9 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba tudo AQUI sobre o concurso TRE RN
TRE AL
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (concurso TRE AL)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 3 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE AL
Concursos TRE 2026: Região Centro-Oeste
TRE DF
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (Concurso TRE DF)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 6 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE DF
TRE MT
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (concurso TRE MT)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 5 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MT
TRE GO
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Goiás (concurso TRE GO)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 1 vaga + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE GO
TRE MS
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (concurso TRE MS)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 8 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MS
Concursos TRE 2026: Região Sudeste
TRE MG
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (concurso TRE MG)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 73 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MG
TRE SP
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (Concurso TRE SP)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 117 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE SP
TRE ES
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (concurso TRE ES)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 7 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE ES
TRE RJ
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (concurso TRE RJ)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 17 + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE RJ
Concursos TRE 2026: Região Sul
TRE SC
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (concurso TRE SC)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE SC
Concursos TRE RS
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (concurso TRE RS)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 2 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE RS
TRE PR
- Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (concurso TRE PR)
- Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
- Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Vagas ofertadas no concurso unificado: 9 vagas + CR
- Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
- Cargos vagos: a definir
- Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
- Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE PR