18/03/2026
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Concursos TRE homologados: nomeações em andamento e reajuste de 8%

Edital Unificado do TSE/TREs encerra fase de seleção e inicia provimento de cargos

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Concursos TRE homologados. Nomeações em andamento!
TJAC define novas regras para julgar ações de concursos públicos/Foto: Reprodução

O cenário para quem prestou os Concursos TRE em 2026 é de celebração e expectativa. Com o edital unificado do TSE/TREs oficialmente homologado, a Justiça Eleitoral deu início ao processo de nomeação dos novos servidores.

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Ao todo, o certame ofertou mais de 300 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas por diversos tribunais regionais do país para os cargos de Técnico e Analista Judiciário.

De acordo com o levantamento do portal Gran Concursos Online, a recente publicação da Portaria nº 69/2026 foi o marco decisivo para organizar o preenchimento dessas vagas, estabelecendo regras claras para a redistribuição e provimento dos cargos efetivos, sempre respeitando os limites orçamentários de cada tribunal.

Reajuste salarial e benefícios

Além da estabilidade e das nomeações, o ano de 2026 traz uma excelente notícia financeira para os futuros servidores dos Concursos TRE.

  • Aumento Real: Foi confirmado um reajuste de 8% na remuneração bruta para todos os servidores do Judiciário Federal neste ano.

  • Benefícios Atualizados: Auxílios como alimentação, creche e saúde também passaram por correções positivas, elevando o pacote atrativo da carreira.

  • Distribuição Estratégica: A Justiça Eleitoral está priorizando o preenchimento de vagas em tribunais com maior déficit de pessoal para garantir a eficiência dos pleitos futuros.

Panorama dos Concursos TRE em 2026

Confira os principais pontos da fase atual da Justiça Eleitoral:

Item Detalhes Oficiais
Status do Concurso Unificado Homologado
Vagas Totais + 300 imediatas
Cargos Técnico e Analista Judiciário
Reajuste Salarial (2026) 8% de aumento
Base Legal Portaria nº 69/2026
Próxima Etapa Nomeações e Cursos de Formação Regionais

Para os aprovados nos Concursos TRE, este é o momento de manter a documentação rigorosamente em dia, uma vez que as convocações seguem o ritmo de cada tribunal regional.

Segundo os especialistas do Gran Concursos Online, o modelo unificado provou ser um sucesso na otimização de custos e na democratização do acesso aos cargos.

Com o orçamento já ajustado para os novos provimentos, a expectativa é que o fluxo de nomeações ganhe ainda mais velocidade ao longo do primeiro semestre de 2026, consolidando uma das carreiras mais respeitadas do serviço público federal.

Concursos TRE 2026: Região Norte

TRE TO

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins  (concurso TRE TO)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Não❌
  • Situação atual: Homologado (validade até março de 2028)
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE TO

TRE AC

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Acre (concurso TRE AC)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 10 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE AC

TRE AM

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (concurso TRE AM)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 14 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE AM

TRE RO

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (concurso TRE RO)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 15 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE RO

TRE RR

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (concurso TRE RR)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 6 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE RR

TRE PA

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitora do Pará (concurso TRE PA)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 4 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE PA 

TRE AP

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (concurso TRE AP)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 6 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE AP

Concursos TRE 2026: Região Nordeste

TRE BA

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (concurso TRE BA)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 9 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE BA

TRE MA

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (concurso TRE MA)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 16 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba tudo AQUI sobre o concurso TRE MA

TRE PB

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (concurso TRE PB)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 3 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PB

TRE PE

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco (concurso TRE PE)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 16 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PE

TRE PI

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (concurso TRE PI)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 4 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PI

TRE SE

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe (concurso TRE SE)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 4 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE SE

TRE CE

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (concurso TRE CE)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 7 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE CE

TRE RN

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (concurso TRE RN)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 9 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba tudo AQUI sobre o concurso TRE RN

 TRE AL

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (concurso TRE AL)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 3 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE AL

Concursos TRE 2026: Região Centro-Oeste

TRE DF

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (Concurso TRE DF)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 6 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE DF

TRE MT

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (concurso TRE MT)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 5 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MT

TRE GO

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Goiás (concurso TRE GO)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 1 vaga + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE GO

TRE MS

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (concurso TRE MS)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 8 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MS

Concursos TRE 2026: Região Sudeste

TRE MG

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (concurso TRE MG)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 73 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MG

TRE SP

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (Concurso TRE SP)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 117 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE SP

TRE ES

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (concurso TRE ES)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 7 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE ES

TRE RJ

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (concurso TRE RJ)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 17 + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE RJ

Concursos TRE 2026: Região Sul

TRE SC

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (concurso TRE SC)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE SC

Concursos TRE RS

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (concurso TRE RS)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 2 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE RS

TRE PR

  • Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (concurso TRE PR)
  • Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅
  • Situação atual: Homologado/ Validade até 2027
  • Cargos: Analista e Técnico Judiciário
  • Vagas ofertadas no concurso unificado: 9 vagas + CR
  • Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022
  • Cargos vagos: a definir
  • Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026
  • Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE PR

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