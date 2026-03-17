Concursos TRE homologados: nomeações em andamento e reajuste de 8%

O cenário para quem prestou os Concursos TRE em 2026 é de celebração e expectativa. Com o edital unificado do TSE/TREs oficialmente homologado, a Justiça Eleitoral deu início ao processo de nomeação dos novos servidores.

Ao todo, o certame ofertou mais de 300 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas por diversos tribunais regionais do país para os cargos de Técnico e Analista Judiciário.

De acordo com o levantamento do portal Gran Concursos Online, a recente publicação da Portaria nº 69/2026 foi o marco decisivo para organizar o preenchimento dessas vagas, estabelecendo regras claras para a redistribuição e provimento dos cargos efetivos, sempre respeitando os limites orçamentários de cada tribunal.

Reajuste salarial e benefícios

Além da estabilidade e das nomeações, o ano de 2026 traz uma excelente notícia financeira para os futuros servidores dos Concursos TRE.

Aumento Real: Foi confirmado um reajuste de 8% na remuneração bruta para todos os servidores do Judiciário Federal neste ano.

Benefícios Atualizados: Auxílios como alimentação, creche e saúde também passaram por correções positivas, elevando o pacote atrativo da carreira.

Distribuição Estratégica: A Justiça Eleitoral está priorizando o preenchimento de vagas em tribunais com maior déficit de pessoal para garantir a eficiência dos pleitos futuros.

Panorama dos Concursos TRE em 2026

Confira os principais pontos da fase atual da Justiça Eleitoral:

Item Detalhes Oficiais Status do Concurso Unificado Homologado Vagas Totais + 300 imediatas Cargos Técnico e Analista Judiciário Reajuste Salarial (2026) 8% de aumento Base Legal Portaria nº 69/2026 Próxima Etapa Nomeações e Cursos de Formação Regionais

Para os aprovados nos Concursos TRE, este é o momento de manter a documentação rigorosamente em dia, uma vez que as convocações seguem o ritmo de cada tribunal regional.

Segundo os especialistas do Gran Concursos Online, o modelo unificado provou ser um sucesso na otimização de custos e na democratização do acesso aos cargos.

Com o orçamento já ajustado para os novos provimentos, a expectativa é que o fluxo de nomeações ganhe ainda mais velocidade ao longo do primeiro semestre de 2026, consolidando uma das carreiras mais respeitadas do serviço público federal.

Concursos TRE 2026: Região Norte

TRE TO

Concurso: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (concurso TRE TO)

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Não❌

Não❌ Situação atual: Homologado (validade até março de 2028)

Homologado (validade até março de 2028) Cargos: Analista e Técnico Judiciário

Analista e Técnico Judiciário Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE TO

TRE AC

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Acre (concurso TRE AC)

: Tribunal Regional Eleitoral do Acre Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 10 vagas + CR

: 10 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE AC

TRE AM

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (concurso TRE AM)

: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 14 vagas + CR

: 14 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE AM

TRE RO

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (concurso TRE RO)

: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 15 vagas + CR

: 15 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE RO

TRE RR

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (concurso TRE RR)

: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 6 vagas + CR

: 6 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE RR

TRE PA

Concurso: Tribunal Regional Eleitora do Pará (concurso TRE PA)

Tribunal Regional Eleitora do Pará Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 4 vagas + CR

: 4 vagas + CR Escolaridade: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE PA

TRE AP

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (concurso TRE AP)

: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 6 vagas + CR

: 6 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE AP

Concursos TRE 2026: Região Nordeste

TRE BA

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (concurso TRE BA)

: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 9 vagas + CR

: 9 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE BA

TRE MA

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (concurso TRE MA)

: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 16 vagas + CR

: 16 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba tudo AQUI sobre o concurso TRE MA

TRE PB

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (concurso TRE PB)

: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 3 vagas + CR

: 3 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PB

TRE PE

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco (concurso TRE PE)

: Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 16 vagas + CR

: 16 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PE

TRE PI

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (concurso TRE PI)

: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 4 vagas + CR

: 4 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE PI

TRE SE

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe (concurso TRE SE)

: Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 4 vagas + CR

: 4 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso TRE SE

TRE CE

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (concurso TRE CE)

: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 7 vagas + CR

: 7 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE CE

TRE RN

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (concurso TRE RN)

: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 9 vagas + CR

: 9 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba tudo AQUI sobre o concurso TRE RN

TRE AL

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (concurso TRE AL)

: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 3 vagas + CR

: 3 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba tudo AQUI sobre o concurso do TRE AL

Concursos TRE 2026: Região Centro-Oeste

TRE DF

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (Concurso TRE DF)

: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 6 vagas + CR

: 6 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE DF

TRE MT

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (concurso TRE MT)

: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 5 vagas + CR

: 5 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MT

TRE GO

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Goiás (concurso TRE GO)

: Tribunal Regional Eleitoral do Goiás Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 1 vaga + CR

: 1 vaga + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE GO

TRE MS

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (concurso TRE MS)

: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 8 vagas + CR

: 8 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MS

Concursos TRE 2026: Região Sudeste

TRE MG

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (concurso TRE MG)

: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 73 vagas + CR

: 73 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE MG

TRE SP

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (Concurso TRE SP)

: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 117 vagas + CR

: 117 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE SP

TRE ES

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (concurso TRE ES)

: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 7 vagas + CR

: 7 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE ES

TRE RJ

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (concurso TRE RJ)

: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 17 + CR

: 17 + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE RJ

Concursos TRE 2026: Região Sul

TRE SC

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (concurso TRE SC)

: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : CR

: CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE SC

Concursos TRE RS

Concurso : Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (concurso TRE RS)

: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul Participa do Concurso TSE + TREs Unificado? Sim ✅

Sim ✅ Situação atual: Homologado/ Validade até 2027

Homologado/ Validade até 2027 Cargos : Analista e Técnico Judiciário

: Analista e Técnico Judiciário Vagas ofertadas no concurso unificado : 2 vagas + CR

: 2 vagas + CR Escolaridade : Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022

: Nível superior devido a Lei nº. 14.456/2022 Cargos vagos: a definir

a definir Remuneração : de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026

: de R$ 9.776,71 a R$ 16.040,85 a partir de julho de 2026 Saiba AQUI tudo sobre o concurso do TRE RS

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