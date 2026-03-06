06/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’

Condenado por feminicídio que rompeu tornozeleira eletrônica é capturado pela Polícia Civil

Foragido localizado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Condenado por feminicídio que rompeu tornozeleira eletrônica é capturado
Condenado por feminicídio que rompeu tornozeleira eletrônica é capturado/Foto: Assessoria

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta sexta-feira (6), em Cruzeiro do Sul, um homem condenado por feminicídio que estava foragido após romper a tornozeleira eletrônica. A captura foi realizada por equipes do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O preso, identificado pelas iniciais G.B.B., foi condenado a 27 anos e 5 meses de reclusão pelo crime. Ele já havia cumprido 14 anos e 3 meses da pena e passou posteriormente ao regime aberto, sob monitoramento eletrônico.

De acordo com a Polícia Civil, o condenado rompeu o equipamento de monitoramento e passou a ser considerado foragido da Justiça.

LEIA TAMBÉM: Quadrilha Matutos na Roça escolhe tema sobre violência contra a mulher para temporada junina de 2026

Investigação levou à localização

As equipes receberam informações de que o homem estaria em Cruzeiro do Sul, possivelmente trabalhando em uma obra localizada na área do porto da cidade. A partir disso, os investigadores iniciaram diligências para confirmar o paradeiro do condenado.

Após a localização ser confirmada, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão, cumprindo o mandado judicial expedido contra o foragido.

Retorno ao sistema prisional

Após ser detido, G.B.B. foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde deverá cumprir o restante da pena.

Segundo as autoridades, ainda restam 13 anos e 1 mês de reclusão para o cumprimento integral da condenação.

Com informações Assessoria

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost