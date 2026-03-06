Condenado por feminicídio que rompeu tornozeleira eletrônica é capturado pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta sexta-feira (6), em Cruzeiro do Sul, um homem condenado por feminicídio que estava foragido após romper a tornozeleira eletrônica. A captura foi realizada por equipes do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais.

O preso, identificado pelas iniciais G.B.B., foi condenado a 27 anos e 5 meses de reclusão pelo crime. Ele já havia cumprido 14 anos e 3 meses da pena e passou posteriormente ao regime aberto, sob monitoramento eletrônico.

De acordo com a Polícia Civil, o condenado rompeu o equipamento de monitoramento e passou a ser considerado foragido da Justiça.

Investigação levou à localização

As equipes receberam informações de que o homem estaria em Cruzeiro do Sul, possivelmente trabalhando em uma obra localizada na área do porto da cidade. A partir disso, os investigadores iniciaram diligências para confirmar o paradeiro do condenado.

Após a localização ser confirmada, os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão, cumprindo o mandado judicial expedido contra o foragido.

Retorno ao sistema prisional

Após ser detido, G.B.B. foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde deverá cumprir o restante da pena.

Segundo as autoridades, ainda restam 13 anos e 1 mês de reclusão para o cumprimento integral da condenação.

Com informações Assessoria