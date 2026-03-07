08/03/2026
Condenado por tráfico foge de hospital usando corda de lençóis; vídeo

Escrito por Bacci Notícias
condenado-por-trafico-foge-de-hospital-usando-corda-de-lencois;-video

O presidiário Luiz Fernando Fantini Manoel Matos, de 41 anos, fugiu de um hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após usar uma corda improvisada feita com lençóis para escapar pela janela do segundo andar da unidade de saúde.

A fuga ocorreu na noite de quinta-feira (5). Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária, o detento estava internado no Hospital de Base da cidade.

Imagens registradas por funcionários mostram o momento em que ele desce pela estrutura improvisada, amarrada à cama do quarto onde estava internado.

Após a fuga, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionada para realizar buscas na região. Até a última atualização do caso, a recaptura do preso não havia sido confirmada.

Condenações

Luiz Fernando cumpria pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto.

Registros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apontam que ele foi condenado por tráfico de drogas a cinco anos de prisão em março de 2024.

Durante o cumprimento da pena, o detento também recebeu uma nova condenação, em novembro do ano passado, por furto qualificado, igualmente em regime semiaberto.

A Secretaria da Administração Penitenciária informou que abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e que o caso foi comunicado ao juiz corregedor responsável.

