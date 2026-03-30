Os jogos de samurai exercem um fascínio único na indústria de games, unindo combates técnicos e dilemas morais sobre o código de honra Bushido. Em março de 2026, o site Metacritic atualizou seu ranking, revelando que títulos clássicos do PlayStation e novas franquias como Ghost of Yotei e Nioh 3 dominam a preferência da crítica especializada.
Confira a lista dos 15 melhores jogos do gênero:
O Top 15 dos Guerreiros Orientais
|Posição
|Jogo
|Nota Metacritic
|1º
|Total War: Shogun 2
|90
|2º
|Shogun Showdown
|88
|3º
|Nioh
|88
|4º
|Ghost of Tsushima: Director’s Cut
|87
|5º
|Shogun: Total War
|87
|6º
|Nioh 3
|86
|7º
|Ghost of Yotei
|86
|8º
|Nioh 2: The Complete Edition
|86
|9º
|Onimusha 3: Demon Siege
|85
|10º
|Shadow Tactics: Blades of the Shogun
|85
|11º
|Octopath Traveler 2
|85
|12º
|Nine Sols
|84
|13º
|Onimusha 2: Samurai’s Destiny
|84
|14º
|Shiren the Wanderer: Serpentcoil Island
|83
|15º
|Bushido Blade
|83
Destaque do ranking
1. Total War: Shogun 2 [90]
O líder absoluto combina estratégia em larga escala com um respeito profundo à história japonesa. É considerado o ápice da série Total War, permitindo que você gerencie clãs e lidere milhares de samurais em batalhas em tempo real.
7. Ghost of Yotei [86]
A aguardada sequência da Sucker Punch chegou em 2026 com notas altíssimas. Situado em 1603, o jogo traz a protagonista Atsu em uma jornada de vingança ao redor do Monte Yotei. O combate evoluiu, permitindo o uso de armas de fogo rústicas e novas posturas de espada.
10. Nioh 3 [86]
A Koei Tecmo refinou a fórmula “Soulslike” no terceiro capítulo, apresentando áreas mais abertas e a possibilidade de alternar entre as posturas de Samurai (defesa/força) e Ninja (agilidade/velocidade). A história de Takechiyo Tokugawa contra exércitos de Yokais é um dos marcos gráficos do PS5.
15. Bushido Blade [83]
O clássico de 1997 do PS1 fecha a lista. Diferente de qualquer jogo de luta moderno, aqui não há barra de vida: um único golpe bem dado pode encerrar a luta. Para os puristas, é o jogo que melhor traduz a tensão de um duelo de katanas.