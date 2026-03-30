30/03/2026
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Confira a lista dos 15 melhores jogos de samurai baseada no site Metacritic

Total War: Shogun 2 lidera lista de melhores jogos de samurai no Metacritic

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Os jogos de samurai exercem um fascínio único na indústria de games, unindo combates técnicos e dilemas morais sobre o código de honra Bushido. Em março de 2026, o site Metacritic atualizou seu ranking, revelando que títulos clássicos do PlayStation e novas franquias como Ghost of Yotei e Nioh 3 dominam a preferência da crítica especializada.
Reprodução/Steam

Os jogos de samurai exercem um fascínio único na indústria de games, unindo combates técnicos e dilemas morais sobre o código de honra Bushido. Em março de 2026, o site Metacritic atualizou seu ranking, revelando que títulos clássicos do PlayStation e novas franquias como Ghost of Yotei e Nioh 3 dominam a preferência da crítica especializada.

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Confira a lista dos 15 melhores jogos do gênero:

O Top 15 dos Guerreiros Orientais

Posição Jogo Nota Metacritic
Total War: Shogun 2 90
Shogun Showdown 88
Nioh 88
Ghost of Tsushima: Director’s Cut 87
Shogun: Total War 87
Nioh 3 86
Ghost of Yotei 86
Nioh 2: The Complete Edition 86
Onimusha 3: Demon Siege 85
10º Shadow Tactics: Blades of the Shogun 85
11º Octopath Traveler 2 85
12º Nine Sols 84
13º Onimusha 2: Samurai’s Destiny 84
14º Shiren the Wanderer: Serpentcoil Island 83
15º Bushido Blade 83

Destaque do ranking

1. Total War: Shogun 2 [90]

O líder absoluto combina estratégia em larga escala com um respeito profundo à história japonesa. É considerado o ápice da série Total War, permitindo que você gerencie clãs e lidere milhares de samurais em batalhas em tempo real.

7. Ghost of Yotei [86]

A aguardada sequência da Sucker Punch chegou em 2026 com notas altíssimas. Situado em 1603, o jogo traz a protagonista Atsu em uma jornada de vingança ao redor do Monte Yotei. O combate evoluiu, permitindo o uso de armas de fogo rústicas e novas posturas de espada.

10. Nioh 3 [86]

A Koei Tecmo refinou a fórmula “Soulslike” no terceiro capítulo, apresentando áreas mais abertas e a possibilidade de alternar entre as posturas de Samurai (defesa/força) e Ninja (agilidade/velocidade). A história de Takechiyo Tokugawa contra exércitos de Yokais é um dos marcos gráficos do PS5.

15. Bushido Blade [83]

O clássico de 1997 do PS1 fecha a lista. Diferente de qualquer jogo de luta moderno, aqui não há barra de vida: um único golpe bem dado pode encerrar a luta. Para os puristas, é o jogo que melhor traduz a tensão de um duelo de katanas.

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