Os jogos de samurai exercem um fascínio único na indústria de games, unindo combates técnicos e dilemas morais sobre o código de honra Bushido. Em março de 2026, o site Metacritic atualizou seu ranking, revelando que títulos clássicos do PlayStation e novas franquias como Ghost of Yotei e Nioh 3 dominam a preferência da crítica especializada.

Confira a lista dos 15 melhores jogos do gênero:

O Top 15 dos Guerreiros Orientais

Posição Jogo Nota Metacritic 1º Total War: Shogun 2 90 2º Shogun Showdown 88 3º Nioh 88 4º Ghost of Tsushima: Director’s Cut 87 5º Shogun: Total War 87 6º Nioh 3 86 7º Ghost of Yotei 86 8º Nioh 2: The Complete Edition 86 9º Onimusha 3: Demon Siege 85 10º Shadow Tactics: Blades of the Shogun 85 11º Octopath Traveler 2 85 12º Nine Sols 84 13º Onimusha 2: Samurai’s Destiny 84 14º Shiren the Wanderer: Serpentcoil Island 83 15º Bushido Blade 83

Destaque do ranking

1. Total War: Shogun 2 [90]

O líder absoluto combina estratégia em larga escala com um respeito profundo à história japonesa. É considerado o ápice da série Total War, permitindo que você gerencie clãs e lidere milhares de samurais em batalhas em tempo real.

7. Ghost of Yotei [86]

A aguardada sequência da Sucker Punch chegou em 2026 com notas altíssimas. Situado em 1603, o jogo traz a protagonista Atsu em uma jornada de vingança ao redor do Monte Yotei. O combate evoluiu, permitindo o uso de armas de fogo rústicas e novas posturas de espada.

10. Nioh 3 [86]

A Koei Tecmo refinou a fórmula “Soulslike” no terceiro capítulo, apresentando áreas mais abertas e a possibilidade de alternar entre as posturas de Samurai (defesa/força) e Ninja (agilidade/velocidade). A história de Takechiyo Tokugawa contra exércitos de Yokais é um dos marcos gráficos do PS5.

15. Bushido Blade [83]

O clássico de 1997 do PS1 fecha a lista. Diferente de qualquer jogo de luta moderno, aqui não há barra de vida: um único golpe bem dado pode encerrar a luta. Para os puristas, é o jogo que melhor traduz a tensão de um duelo de katanas.