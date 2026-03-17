Explorar cada cenário de Avatar World pode revelar muito mais do que você imagina. O jogo, que incentiva a interação com praticamente todos os objetos do ambiente, esconde surpresas que muitos jogadores só descobrem após horas de dedicação.

Para ajudar você a dominar a nova atualização, preparamos uma lista com os segredos do Avatar World difíceis de encontrar que garantem recompensas como moedas, roupas raras e presentes exclusivos.

Com informações de TechTudo.

Esses easter eggs não aparecem em tutoriais; eles exigem que o jogador combine itens específicos ou realize sequências de animações. O game é gratuito e está disponível para Android, iOS e PC.

Confira abaixo como desbloquear os mistérios mais bem guardados desta terça-feira (17/03).

O que são os segredos ocultos?

Os segredos são interações especiais que recompensam a curiosidade. Eles variam de compartimentos escondidos em móveis a objetos que se transformam ao serem combinados.

No Avatar World, a exploração funciona como uma caça ao tesouro, onde cada detalhe do cenário pode esconder um item Kawaii ou um acessório raro.

A nova atualização trouxe interações complexas que exigem atenção aos detalhes | Foto: Reprodução / Pazu Games

Confira os 10 maiores segredos da atualização: