18/03/2026
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Conheça os 10 segredos do Avatar World mais difíceis de serem encontrados

Veja o passo a passo para encontrar os compartimentos escondidos e ganhar a fantasia de guaxinim no Avatar World

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Explorar cada cenário de Avatar World pode revelar muito mais do que você imagina. O jogo, que incentiva a interação com praticamente todos os objetos do ambiente, esconde surpresas que muitos jogadores só descobrem após horas de dedicação.
Foto: Divulgação/Pazu Games

Explorar cada cenário de Avatar World pode revelar muito mais do que você imagina. O jogo, que incentiva a interação com praticamente todos os objetos do ambiente, esconde surpresas que muitos jogadores só descobrem após horas de dedicação.

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Para ajudar você a dominar a nova atualização, preparamos uma lista com os segredos do Avatar World difíceis de encontrar que garantem recompensas como moedas, roupas raras e presentes exclusivos.

Com informações de TechTudo.

Esses easter eggs não aparecem em tutoriais; eles exigem que o jogador combine itens específicos ou realize sequências de animações. O game é gratuito e está disponível para Android, iOS e PC.

Confira abaixo como desbloquear os mistérios mais bem guardados desta terça-feira (17/03).

O que são os segredos ocultos?

Os segredos são interações especiais que recompensam a curiosidade. Eles variam de compartimentos escondidos em móveis a objetos que se transformam ao serem combinados.

No Avatar World, a exploração funciona como uma caça ao tesouro, onde cada detalhe do cenário pode esconder um item Kawaii ou um acessório raro.

A nova atualização trouxe interações complexas que exigem atenção aos detalhes | Foto: Reprodução / Pazu Games

Confira os 10 maiores segredos da atualização:

  • Limpeza de Capivaras: Na creche, coloque todos os brinquedos de capivara dentro do cesto temático de capivara para ganhar presentes.

  • Sol, Nuvem e Arco-íris: Encontre esses três brinquedos e coloque-os sobre os desenhos correspondentes no tapete dos bebês.

  • Brinquedos de Bloco: Junte todos os blocos de construção espalhados pelo chão e prateleiras em um único cesto para ganhar massinhas de modelar.

  • Cápsulas Coloridas: No local dos bebês, leve as cápsulas de café (vermelha, verde e amarela) até o tapete da entrada e coloque-as sobre as cores iguais para ganhar moedas.

  • Segredo Musical: Coloque um adulto no teclado (primeira animação) e um bebê com um pandeiro ao lado (primeira animação) para liberar moedas.

  • Bola Cheia: Pegue a bola vazia no armário e a bomba na gaveta. Encha a bola e entregue-a para a personagem grávida.

  • Hora da Leitura: Coloque dois bebês e um adulto no projetor. Dê o livro ao adulto e ative a primeira animação (a imagem do projetor deve ser o guaxinim ou o sol).

  • Ioga com Bebê: Coloque dois tapetes pequenos lado a lado. Ponha um adulto em um e um bebê no outro, selecionando a última animação (alongamento) de ambos.

  • Cesto de Guaxinins: Repita o processo das capivaras, mas use o cesto de guaxinim e todos os itens que remetam ao animal para ganhar moedas.

  • Caça ao Tesouro Real: Pegue a pazinha na areia da creche e vá até o píer na praia. Cave exatamente embaixo da árvore com a caixa de som para ganhar a fantasia de guaxinim e o troféu de conclusão.

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