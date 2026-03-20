Com os grupos da Libertadores e da Sul-Americana devidamente definidos, a Conmebol subiu o tom da expectativa ao apresentar, nesta sexta-feira (20/03), a protagonista absoluta dos gramados em 2026: a Cumbre.

Desenvolvida em parceria com a Puma, a nova bola oficial foi projetada para refletir a paixão e a identidade vibrante do futebol sul-americano.

“Esta bola representa a essência do nosso futebol: paixão, competitividade e a busca constante pela excelência”, celebrou Alejandro Domínguez, presidente da entidade máxima do futebol no continente.

Design Inspirado na Glória Eterna

O visual da Cumbre não foi escolhido ao acaso. O design traz cores intensas e grafismos inspirados nas silhuetas dos troféus da Libertadores e da Sul-Americana.

Com informações do Metrópoles.

A ideia da Conmebol é que o objeto reflita a diversidade cultural e o ritmo frenético que marcam os torneios continentais, elevando o valor dos torneios em nível global.

Tecnologia de Alta Performance

Para além da estética, a Cumbre foca na precisão técnica. Segundo a fabricante, a bola conta com:

Estabilidade Aerodinâmica: Ranhuras projetadas para manter a trajetória em chutes de longa distância.

Controle de Toque: Textura externa que facilita o domínio em diferentes condições climáticas.

Precisão de Impacto: Construção que garante uma resposta uniforme em todas as áreas da bola.

A estreia oficial da Cumbre nos gramados deve ocorrer já nas primeiras rodadas da fase de grupos, prometendo ser o pesadelo dos goleiros e o sonho dos artilheiros que buscam a “Glória Eterna” em 2026.