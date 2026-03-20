20/03/2026
ContilPop
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas
Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária
Ex-BBB Alane Dias relata atropelamento por moto no Rio de Janeiro
Homem idêntico ao Luciano Huck viraliza e recebe resposta do apresentador
Bruna Marquezine explica por que decidiu abandonar as novelas e focar no cinema
Wagner Moura e o filho Bem Moura em foto rara no elevador; veja semelhança

Conmebol e Puma apresentam a Cumbre, bola oficial da Libertadores e Sul-Americana 2026

Conmebol apresenta a bola que será utilizada pelos times brasileiros na Libertadores hoje

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Com os grupos da Libertadores e da Sul-Americana devidamente definidos, a Conmebol subiu o tom da expectativa ao apresentar, nesta sexta-feira (20/03), a protagonista absoluta dos gramados em 2026: a Cumbre.
Reprodução/Instagram

Com os grupos da Libertadores e da Sul-Americana devidamente definidos, a Conmebol subiu o tom da expectativa ao apresentar, nesta sexta-feira (20/03), a protagonista absoluta dos gramados em 2026: a Cumbre.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Desenvolvida em parceria com a Puma, a nova bola oficial foi projetada para refletir a paixão e a identidade vibrante do futebol sul-americano.

“Esta bola representa a essência do nosso futebol: paixão, competitividade e a busca constante pela excelência”, celebrou Alejandro Domínguez, presidente da entidade máxima do futebol no continente.

Design Inspirado na Glória Eterna

O visual da Cumbre não foi escolhido ao acaso. O design traz cores intensas e grafismos inspirados nas silhuetas dos troféus da Libertadores e da Sul-Americana.

Com informações do Metrópoles.

A ideia da Conmebol é que o objeto reflita a diversidade cultural e o ritmo frenético que marcam os torneios continentais, elevando o valor dos torneios em nível global.

Tecnologia de Alta Performance

Para além da estética, a Cumbre foca na precisão técnica. Segundo a fabricante, a bola conta com:

  • Estabilidade Aerodinâmica: Ranhuras projetadas para manter a trajetória em chutes de longa distância.

  • Controle de Toque: Textura externa que facilita o domínio em diferentes condições climáticas.

  • Precisão de Impacto: Construção que garante uma resposta uniforme em todas as áreas da bola.

A estreia oficial da Cumbre nos gramados deve ocorrer já nas primeiras rodadas da fase de grupos, prometendo ser o pesadelo dos goleiros e o sonho dos artilheiros que buscam a “Glória Eterna” em 2026.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.