11/03/2026
ContilPop
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem
Advogada de celebridades estreia coleção focada em “roupas para divórcio”
Faustão aparece sorridente ao lado do genro Julinho Casares em foto rara

Bolsa Família de março: Consulta do valor é liberada no Caixa Tem; veja como ver

Aplicativos oficiais do Governo já começaram a mostrar a parcela deste mês. Saiba como acessar o extrato pelo Caixa Tem e confira a regra dos adicionais de R$ 50 e R$ 150.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Beneficiário acessa o celular para consultar Bolsa Família março 2026 no aplicativo Caixa Tem.
Foto: Reprodução/

Uma excelente notícia para mais de 20 milhões de famílias brasileiras nesta tarde de quarta-feira (11). O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) iniciou a atualização da folha de pagamentos deste mês, e já é possível consultar o Bolsa Família de março para saber o valor exato que será depositado na sua conta nos próximos dias.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Os repasses oficiais começam na próxima semana, seguindo o calendário do final do número do NIS. No entanto, o aplicativo já começou a liberar a visualização dos valores para que as famílias possam se organizar financeiramente.

Como consultar o Bolsa Família de março pelo celular?

Para evitar idas desnecessárias às agências da Caixa e fugir das filas, o governo orienta que a consulta seja feita de forma 100% digital e gratuita.

Siga o passo a passo para verificar se o seu benefício deste mês já está com o “sinal verde”:

  1. Abra o aplicativo Bolsa Família ou o aplicativo Caixa Tem (certifique-se de que estão atualizados na loja do seu celular);

  2. Faça o login utilizando o seu CPF e senha cadastrada;

  3. Na tela inicial do Caixa Tem, clique na opção “Bolsa Família” ou “Extrato”;

  4. Selecione a opção “Consultar benefício” ou “Ver parcelas”.

  5. O sistema mostrará a parcela de Março de 2026, informando o valor total (com os adicionais) e a situação (Liberado, Bloqueado ou Cancelado).

Atenção: Como a atualização é gradativa e ocorre para o Brasil inteiro simultaneamente, o aplicativo pode apresentar lentidão ou fila de espera virtual no fim da tarde de hoje. Caso não consiga acessar, tente novamente à noite.

Qual será o valor depositado neste mês?

O valor que você verá no seu aplicativo pode variar bastante em relação ao seu vizinho, pois o Governo Federal paga adicionais de acordo com a composição de cada família.

A parcela mínima garantida por lei é de R$ 600,00. Contudo, os beneficiários podem receber os seguintes bônus cumulativos neste mês:

  • Benefício Primeira Infância: Adicional de R$ 150,00 para cada criança de 0 a 6 anos de idade.

  • Benefício Variável Familiar: Adicional de R$ 50,00 para cada criança ou adolescente de 7 a 18 anos, e também para gestantes e nutrizes (mães que amamentam).

Importante: Vale lembrar que, diferentemente do mês passado, março não conta com o pagamento do Auxílio Gás (Vale Gás). O programa do gás de cozinha é pago a cada dois meses, retornando apenas no calendário de abril. Portanto, é normal que o valor total da sua parcela deste mês seja ligeiramente menor do que o recebido em fevereiro.

Fonte: Redação ContilNet de Economia e Benefícios Sociais

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.