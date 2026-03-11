Uma excelente notícia para mais de 20 milhões de famílias brasileiras nesta tarde de quarta-feira (11). O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) iniciou a atualização da folha de pagamentos deste mês, e já é possível consultar o Bolsa Família de março para saber o valor exato que será depositado na sua conta nos próximos dias.

Os repasses oficiais começam na próxima semana, seguindo o calendário do final do número do NIS. No entanto, o aplicativo já começou a liberar a visualização dos valores para que as famílias possam se organizar financeiramente.

Como consultar o Bolsa Família de março pelo celular?

Para evitar idas desnecessárias às agências da Caixa e fugir das filas, o governo orienta que a consulta seja feita de forma 100% digital e gratuita.

Siga o passo a passo para verificar se o seu benefício deste mês já está com o “sinal verde”:

Abra o aplicativo Bolsa Família ou o aplicativo Caixa Tem (certifique-se de que estão atualizados na loja do seu celular); Faça o login utilizando o seu CPF e senha cadastrada; Na tela inicial do Caixa Tem, clique na opção “Bolsa Família” ou “Extrato”; Selecione a opção “Consultar benefício” ou “Ver parcelas”. O sistema mostrará a parcela de Março de 2026, informando o valor total (com os adicionais) e a situação (Liberado, Bloqueado ou Cancelado).

Atenção: Como a atualização é gradativa e ocorre para o Brasil inteiro simultaneamente, o aplicativo pode apresentar lentidão ou fila de espera virtual no fim da tarde de hoje. Caso não consiga acessar, tente novamente à noite.

Qual será o valor depositado neste mês?

O valor que você verá no seu aplicativo pode variar bastante em relação ao seu vizinho, pois o Governo Federal paga adicionais de acordo com a composição de cada família.

A parcela mínima garantida por lei é de R$ 600,00. Contudo, os beneficiários podem receber os seguintes bônus cumulativos neste mês:

Benefício Primeira Infância: Adicional de R$ 150,00 para cada criança de 0 a 6 anos de idade.

Benefício Variável Familiar: Adicional de R$ 50,00 para cada criança ou adolescente de 7 a 18 anos, e também para gestantes e nutrizes (mães que amamentam).

Importante: Vale lembrar que, diferentemente do mês passado, março não conta com o pagamento do Auxílio Gás (Vale Gás). O programa do gás de cozinha é pago a cada dois meses, retornando apenas no calendário de abril. Portanto, é normal que o valor total da sua parcela deste mês seja ligeiramente menor do que o recebido em fevereiro.

Fonte: Redação ContilNet de Economia e Benefícios Sociais