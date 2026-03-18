18/03/2026
Raphinha voando e estreia de Gabriel Sara: Confira os brasileiros convocados por Ancelotti que jogam a Champions hoje

A Champions League define nesta quarta-feira (18/03) os seus últimos classificados para as quartas de final, e o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, terá motivos de sobra para acompanhar as partidas.
A Champions League define nesta quarta-feira (18/03) os seus últimos classificados para as quartas de final, e o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, terá motivos de sobra para acompanhar as partidas.

Três jogadores chamados para os amistosos contra França e Croácia estarão em ação em duelos decisivos na Europa.

O grande destaque é a fase de Raphinha, que chega para o confronto do Barcelona com a moral elevada após marcar três gols no último fim de semana. Além dele, o gol do Liverpool e a revelação do futebol turco também estarão sob os holofotes.

Raphinha: O “homem-gol” do Barça

Às 14h45, o Barcelona recebe o Newcastle. Raphinha é a principal arma ofensiva dos catalães após o hat-trick contra o Sevilla. Do lado inglês, a ausência sentida é a de Bruno Guimarães; lesionado, o volante foi cortado tanto da Champions quanto da lista de Ancelotti para o fim do mês.

Alisson x Gabriel Sara: Duelo em Anfield

Às 17h, o Liverpool enfrenta o Galatasaray em um jogo que coloca frente a frente dois pilares da convocação brasileira. O experiente goleiro Alisson tentará parar o meia Gabriel Sara, que vive um momento mágico na Turquia e recebeu sua primeira oportunidade na Seleção Principal.

Jogos das Oitavas de Final – Quarta-feira (18/03)

Partida Horário Onde Assistir Destaque Brasileiro
Barcelona x Newcastle 14h45 TNT / Max Raphinha (Convocado)
Liverpool x Galatasaray 17h00 Space / Max Alisson e Gabriel Sara
Bayern x Atalanta 17h00 Max
Tottenham x Atlético de Madrid 17h00 Max

