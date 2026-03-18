A Champions League define nesta quarta-feira (18/03) os seus últimos classificados para as quartas de final, e o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, terá motivos de sobra para acompanhar as partidas.
Três jogadores chamados para os amistosos contra França e Croácia estarão em ação em duelos decisivos na Europa.
O grande destaque é a fase de Raphinha, que chega para o confronto do Barcelona com a moral elevada após marcar três gols no último fim de semana. Além dele, o gol do Liverpool e a revelação do futebol turco também estarão sob os holofotes.
Raphinha: O “homem-gol” do Barça
Às 14h45, o Barcelona recebe o Newcastle. Raphinha é a principal arma ofensiva dos catalães após o hat-trick contra o Sevilla. Do lado inglês, a ausência sentida é a de Bruno Guimarães; lesionado, o volante foi cortado tanto da Champions quanto da lista de Ancelotti para o fim do mês.
Alisson x Gabriel Sara: Duelo em Anfield
Às 17h, o Liverpool enfrenta o Galatasaray em um jogo que coloca frente a frente dois pilares da convocação brasileira. O experiente goleiro Alisson tentará parar o meia Gabriel Sara, que vive um momento mágico na Turquia e recebeu sua primeira oportunidade na Seleção Principal.
Jogos das Oitavas de Final – Quarta-feira (18/03)
|Partida
|Horário
|Onde Assistir
|Destaque Brasileiro
|Barcelona x Newcastle
|14h45
|TNT / Max
|Raphinha (Convocado)
|Liverpool x Galatasaray
|17h00
|Space / Max
|Alisson e Gabriel Sara
|Bayern x Atalanta
|17h00
|Max
|—
|Tottenham x Atlético de Madrid
|17h00
|Max
|—