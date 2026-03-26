26/03/2026
ContilPop
Ex-BBB vinte e seis Pedro Espindola reaparece e promete contar tudo em entrevista
Policial militar viraliza ao fazer tour em camburão climatizado
Contrato da Globo expõe suposta proteção aos participantes Alberto Cowboy e Jonas
Fernanda Montenegro posta foto rara com neto e celebra a terceira geração
Vivi expõe ataques sofridos por fãs de Juliano Floss após relatar abuso
Influenciadora Zoo viraliza após deixar comentário em foto do cantor Zé Felipe
Entenda o debate sobre plásticas após novas fotos de Noah Cyrus
Tainá Castro posta vídeo com reação de Éder Militão ao descobrir gravidez
Conheça o profissional brasileiro escolhido para filmar a série de Harry Potter
Globo altera horário de eliminação do BBB 26 para o próximo domingo

Corinthians avalia proposta do exterior e permanência de Yuri Alberto segue indefinida

Entenda a negociação entre Corinthians e Botafogo que pode agitar o mercado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O relógio corre contra o Corinthians. Com o encerramento da janela de transferências nacional nesta sexta-feira (27/03), o destino de Pedro Raul é a grande interrogação no elenco de Dorival Júnior.
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O relógio corre contra o Corinthians. Com o encerramento da janela de transferências nacional nesta sexta-feira (27/03), o destino de Pedro Raul é a grande interrogação no elenco de Dorival Júnior.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Sem espaço sob o comando do treinador e com um dos salários mais altos do grupo, o atacante pode deixar o Timão nas próximas 24 horas.

A diretoria alvinegra busca um clube interessado em arcar integralmente com os vencimentos do camisa 18. Recentemente, clubes como Vitória e Remo sondaram o jogador, mas os valores assustaram e as conversas não avançaram.

Troca com o Botafogo no radar?

O cenário mais quente de bastidor envolve uma possível negociação com o Botafogo. O Corinthians tem interesse em Arthur Cabral, desejo antigo do departamento de futebol, e a inclusão de Pedro Raul na transação foi discutida entre as diretorias.

Com informações do CNN Brasil.

O entrave, novamente, é a engenharia financeira para equilibrar os altos salários dos dois atletas.

Pedro Raul no Corinthians:

  • Contratação: Início de 2024 (Gestão Augusto Melo).

  • Investimento: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na época).

  • Status atual: Reserva imediato, mas com poucas oportunidades com Dorival Júnior.

Embora o atacante tenha manifestado o desejo de permanecer e lutar por espaço, o Corinthians vê no alívio da folha salarial uma oportunidade para buscar novas peças. O desfecho dessa história deve ocorrer até o final da tarde desta sexta-feira.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.