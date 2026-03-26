O relógio corre contra o Corinthians. Com o encerramento da janela de transferências nacional nesta sexta-feira (27/03), o destino de Pedro Raul é a grande interrogação no elenco de Dorival Júnior.

Sem espaço sob o comando do treinador e com um dos salários mais altos do grupo, o atacante pode deixar o Timão nas próximas 24 horas.

A diretoria alvinegra busca um clube interessado em arcar integralmente com os vencimentos do camisa 18. Recentemente, clubes como Vitória e Remo sondaram o jogador, mas os valores assustaram e as conversas não avançaram.

Troca com o Botafogo no radar?

O cenário mais quente de bastidor envolve uma possível negociação com o Botafogo. O Corinthians tem interesse em Arthur Cabral, desejo antigo do departamento de futebol, e a inclusão de Pedro Raul na transação foi discutida entre as diretorias.

Com informações do CNN Brasil.

O entrave, novamente, é a engenharia financeira para equilibrar os altos salários dos dois atletas.

Pedro Raul no Corinthians:

Contratação: Início de 2024 (Gestão Augusto Melo).

Investimento: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões na época).

Status atual: Reserva imediato, mas com poucas oportunidades com Dorival Júnior.

Embora o atacante tenha manifestado o desejo de permanecer e lutar por espaço, o Corinthians vê no alívio da folha salarial uma oportunidade para buscar novas peças. O desfecho dessa história deve ocorrer até o final da tarde desta sexta-feira.