Coritiba x Remo onde assistir, horário e escalações (15)

O fim de tarde deste domingo (15) promete muita emoção no Alto da Glória. A partir das 18h30 (horário de Brasília), a bola rola para o confronto entre Coritiba e Remo, no Estádio Couto Pereira, em partida válida por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o Coxa buscando fazer valer o “fator casa” e o Leão Azul tentando surpreender como visitante com um ataque recheado de nomes conhecidos, o duelo é fundamental para as pretensões de ambas as equipes na tabela.

Como a partida não terá exibição na TV aberta, a dúvida sobre Coritiba x Remo onde assistir já toma conta das redes sociais. Para você não perder o apito inicial, o ContilNet detalha abaixo o canal oficial de transmissão e como as duas equipes devem ir a campo hoje.

📺 Onde assistir a Coritiba x Remo ao vivo hoje?

O torcedor que quiser acompanhar cada lance do confronto no Couto Pereira precisará de uma assinatura de TV fechada. A partida terá transmissão exclusiva e não passará na TV Globo ou em canais abertos regionais.

Transmissão Exclusiva (Pay-per-view): Premiere (para todo o Brasil).

📋 Prováveis Escalações: Força ofensiva e reencontros

Os dois treinadores prepararam suas equipes apostando em sistemas ofensivos rápidos. O destaque fica para o ataque do Remo, que conta com nomes de peso como Yago Pikachu e Alef Manga (que reencontra a torcida coxa-branca).

O momento do Coritiba: Empurrado por sua torcida, o Coxa aposta em um meio-campo dinâmico liderado por Sebastián Gómez e um trio de ataque veloz para furar o bloqueio rival.

Provável escalação do Coxa: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.

O momento do Remo: O time paraense sabe da dificuldade de jogar em Curitiba, mas não planeja apenas se defender. O técnico aposta na experiência de Vitor Bueno na armação e no faro de gol de Alef Manga e João Pedro.

Provável escalação do Leão Azul: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Sávio; Picco (Zé Ricardo), Freitas e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro.

⚖️ Ficha Técnica e Arbitragem

Partida: Coritiba x Remo

Data e Horário: Domingo, 15 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR).

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Quer saber como a vitória pode mudar a vida de Coritiba e Remo no campeonato? 🟢 Acesse agora a Tabela do Brasileirão e confira a classificação atualizada!

Por: Redação ContilNet