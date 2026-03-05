07/03/2026
ContilPop
Corpo de brasileira desaparecida em 2023 é achado em floresta no Canadá

Corpo de Letícia Alves Oliveira foi encontrado por caçadores em uma área de mata em uma galeria pluvial de Coaticook.

Brasileira Letícia Alves Oliveira/Foto: Reprodução
Brasileira Letícia Alves Oliveira/Foto: Reprodução

Um corpo encontrado em uma região de mata de Quebec, no Canadá, em 2024 é de uma brasileira que desapareceu há mais de dois anos, afirmou uma organização não governamental do país.

Corpo de Letícia Alves Oliveira foi encontrado por caçadores em uma área de mata em uma galeria pluvial de Coaticook. Segundo a ONG Unidentified Human Remains Canada, o corpo foi achado em 24 de abril de 2024, mas só foi identificado neste ano.

Polícia suspeita de que a mulher morreu por hipotermia. Letícia estava vestida com roupas de frio. No inverno, as temperaturas na região ficam negativas.

Últimas notícias que Letícia deu à família foram de dezembro de 2023. Em uma mensagem divulgada pela ONG, o irmão da brasileira afirmou que ela parou de dar notícias no fim do ano e, em janeiro de 2024, apagou todas as suas redes sociais.

Antes de sumir, a mulher estava morando em Boston, nos Estados Unidos, onde tinha ido ser missionária. Letícia deixou uma filha de 12 anos.

Circunstâncias da morte da mulher ainda não foram esclarecidas. Na mensagem divulgada pela ONG, o irmão de Letícia criticou a falta de informações sobre o caso e disse que recebeu “muitas informações contraditórias” ao longo dos anos de busca.

O corpo da mulher segue no Canadá. O UOL tenta contato com familiares de Letícia para saber se há previsão de repatriação.

Itamaraty afirmou que acompanha o caso. Ao UOL, o Ministério das Relações Exteriores disse que presta assistência aos familiares de Letícia pelo Consulado-Geral do Brasil em Montreal.

O UOL também buscou o Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás, estado onde ela nasceu, para saber se o estado vai dar algum suporte à família. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

