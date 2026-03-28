28/03/2026
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Corpo de homem é encontrado dentro de canoa no interior do Acre

Homem que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira é encontrado morto às margens de rio em Tarauacá

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Corpo de homem é encontrado dentro de canoa no interior do Acre
O corpo foi localizado por populares no final da Rua Simão Leite Damasceno, em uma área de acesso ao rio em Tarauacá/ Foto: Reprodução

Uma ocorrência de encontro de cadáver mobilizou as forças de segurança de Tarauacá na manhã deste sábado (28). O corpo de um homem, cuja identidade foi confirmada por familiares no local, foi localizado sem sinais vitais no interior de uma canoa, às margens do rio, na extremidade da Rua Simão Leite Damasceno.

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Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima foi encontrada com uma corda envolta ao pescoço, amarrada à estrutura superior da embarcação. Diante do cenário, a Polícia Civil isolou a área para a realização da perícia criminal, contando com o suporte logístico do Corpo de Bombeiros Militar para a remoção do corpo.

Investigação em curso

Apesar de os primeiros elementos apontarem para uma possível situação de suicídio, a Polícia Civil informou que nenhuma hipótese será descartada até que os laudos periciais sejam concluídos. Durante a varredura na cena, os investigadores recolheram um aparelho celular e um facão que pertenciam à vítima. Os objetos foram encaminhados à delegacia e passarão por análise técnica para auxiliar na reconstrução dos últimos momentos do homem.

Relato familiar

Um familiar da vítima compareceu ao local para realizar a identificação formal. Em depoimento inicial à polícia, ele relatou que o homem havia saído de casa ainda na noite de sexta-feira (27), sem informar para onde pretendia ir ou com quem se encontraria.

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A instituição ressaltou que o procedimento investigativo será rigoroso para apurar detalhadamente todas as circunstâncias do caso. Novas informações sobre a causa da morte e o andamento do inquérito devem ser divulgadas assim que os exames de necropsia forem finalizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

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