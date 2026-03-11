11/03/2026
ContilPop
Corpo de motorista encontrado morto em caminhão será levado para IML de Cruzeiro do Sul

Motorista foi encontrado sem vida dentro do caminhão após possível mal súbito durante viagem/ Foto: Reprodução
Um motorista ainda não identificado foi encontrado morto dentro do caminhão que conduzia na manhã desta quarta-feira (11), na rodovia BR-364, região próxima a Cruzeiro do Sul.

O homem foi encontrado morto por colegas que tentaram socorrer o motorista. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia em Cruzeiro do Sul.

Uma equipe do IML seguiu para a BR-364 para buscar o corpo do motorista. A Polícia Civil também esteve no local.

O veículo que o motorista conduzia pertence a uma transportadora e estava a caminho de Cruzeiro do Sul.

