Corpo do vereador Francisco Maia é sepultado sob forte comoção em Sena Madureira; ASSISTA

O corpo do vereador Francisco Maia foi sepultado no fim da tarde desta quarta-feira (04), no cemitério São João Batista, em Sena Madureira, sob forte comoção popular. Familiares, amigos, autoridades e dezenas de moradores acompanharam o último adeus ao parlamentar, que marcou sua trajetória pela atuação política e pelo vínculo com a comunidade.

Antes do sepultamento, o velório foi realizado na Câmara Municipal de Sena Madureira, onde a população pôde prestar homenagens e se despedir. O clima foi de consternação durante todo o dia, com manifestações de carinho, orações e palavras de conforto dirigidas à família. O cortejo seguiu pela Avenida Avelino Chaves e foi acompanhado por uma multidão. O caixão foi conduzido em um veículo do Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar, em um gesto simbólico de reconhecimento e respeito. Ao longo do trajeto, moradores saíram às portas de suas casas para aplaudir e prestar as últimas homenagens.

No cemitério, o momento foi marcado por emoção e silêncio. Entre lágrimas e abraços, familiares e amigos se despediram de Francisco Maia, lembrado pela dedicação ao mandato e pela proximidade com a população de Sena Madureira.

A despedida reforçou o sentimento de perda que tomou conta do município desde a confirmação de sua morte. Lideranças políticas e comunitárias destacaram o legado deixado pelo vereador, ressaltando sua atuação em defesa das comunidades, especialmente da zona rural, e seu compromisso com as causas que abraçou ao longo da vida pública.