Corpo enterrado é encontrado pela polícia após três meses de buscas por homem desaparecido

A Polícia Civil do Acre (PCAC) localizou, na manhã desta sexta-feira (13), um corpo enterrado em uma área de mata, após três meses de investigação. A Polícia Civil informa que o corpo pode ser de Jardeilson da Silva, de 30 anos, desaparecido desde o dia 28 de dezembro de 2025, em Rio Branco.

O trabalho foi conduzido pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que desde o registro do desaparecimento investigava, fazendo levantamentos de informações e varreduras em áreas apontadas durante o curso da investigação. O trabalho persistente das equipes resultou na localização do ponto onde o corpo havia sido ocultado.

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No local, atuaram de forma integrada equipes da Polícia Civil do Acre, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e da Perícia Técnica. O ponto exato onde o corpo estava enterrado foi identificado graças ao trabalho técnico do Pelotão de Cães do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sob comando do subtenente BM Heleno.

Os cães farejadores conseguiram identificar vestígios humanos no terreno, permitindo a delimitação precisa da área. O corpo foi encaminhado para exames cadavéricos e laboratoriais que deverão confirmar oficialmente a identidade da vítima, por meio de análises de vestígios biológicos e exames periciais.

As investigações seguem em andamento na Delegacia de Homicídios com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte e responsabilizar criminalmente os envolvidos no caso.