19/03/2026
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Correios anunciam Jovem Aprendiz com vagas para o Acre; veja detalhes

Oportunidades são para Rio Branco e cadastro reserva em municípios do interior

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Programa é uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho, oferecendo jornada de 20 horas semanais divididas entre atividades teóricas e práticas. — Foto: Reprodução

Se você é jovem e sonha com o primeiro emprego, atenção: os Correios abrem na próxima segunda-feira (23) as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026. No Acre, há quatro vagas diretas em Rio Branco e chances de cadastro reserva para cidades como Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó e Sena Madureira.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site dos Correios até o dia 11 de abril. Podem participar estudantes de 14 a 21 anos, que estejam cursando pelo menos o 9º ano do Ensino Fundamental.

LEIA TAMBÉM: Correios abrem inscrições para Jovem Aprendiz com 548 vagas no país

O programa é uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho, oferecendo jornada de 20 horas semanais divididas entre atividades teóricas e práticas. Além disso, os jovens recebem salário-mínimo-hora, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

A seleção leva em conta critérios socioeconômicos, dando prioridade a jovens em situação de vulnerabilidade social. Também há vagas específicas para pessoas com deficiência (PCD) e para candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas.

Ao longo dos últimos 15 anos, o Programa Jovem Aprendiz dos Correios já ajudou milhares de jovens em todo o país a conseguirem o primeiro emprego e ganharem experiência prática para novas oportunidades no futuro.

Para quem quer começar a carreira profissional e conquistar a primeira oportunidade, esta é uma chance que não dá para perder.

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