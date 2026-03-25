Cortejo marca despedida de consultor morto após acidente em Rio Branco

A despedida do consultor de vendas Robson Fernandes Souza, de 35 anos, foi marcada por forte comoção e um grande cortejo nas ruas de Rio Branco. Amigos, familiares e motociclistas acompanharam o trajeto em homenagem à vítima, que morreu após dias internado em estado grave.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dezenas de motociclistas seguindo em comboio, em um ato de respeito e homenagem. O cortejo chamou atenção pelo número de participantes e pela emoção dos presentes, que prestaram as últimas despedidas ao consultor, descrito como uma pessoa querida e trabalhadora.

Robson morreu na noite da última segunda-feira (23), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco, onde estava internado desde o sábado (21). Ele não resistiu aos ferimentos provocados por um grave acidente de motocicleta.

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De acordo com informações, o acidente ocorreu na Rua Minas Gerais, no bairro Dom Giocondo. O consultor conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo, possivelmente devido à pista molhada, e colidiu contra uma parada de ônibus e a parede de um ginásio.

Com o impacto, Robson sofreu traumatismo craniano grave e chegou a ser submetido a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu após dois dias internado.

A morte gerou grande repercussão entre amigos, colegas de trabalho e moradores da região, que usaram as redes sociais para lamentar a perda. O cortejo realizado em sua homenagem reforçou o sentimento de luto e reconhecimento por parte da comunidade.