O Real Madrid sofreu um duro golpe em suas pretensões continentais nesta quinta-feira (19/03). O clube espanhol emitiu um comunicado oficial confirmando que o goleiro Thibaut Courtois sofreu uma nova lesão e será desfalque certo para os confrontos das quartas de final da UEFA Champions League.

A notícia caiu como uma bomba no centro de treinamentos de Valdebebas, já que o belga é peça fundamental no esquema tático de Carlo Ancelotti e vinha sendo decisivo nas fases anteriores da competição.

Detalhes da Lesão e Prazo

Embora o Real Madrid não tenha divulgado o tempo exato de recuperação no boletim médico inicial, fontes próximas ao clube indicam que o problema é muscular e requer repouso absoluto nas próximas semanas. Com isso, o goleiro não terá condições físicas de atuar nos jogos de ida e volta da próxima fase da Liga dos Campeões.

Com informações do Metrópoles.

Quem assume a meta merengue?

Com a baixa de Courtois, a responsabilidade de defender o gol do maior campeão europeu recai sobre os ombros de Andriy Lunin. O goleiro ucraniano, que já substituiu o belga em outras ocasiões nesta temporada, terá o maior desafio de sua carreira ao enfrentar um dos gigantes europeus valendo vaga na semifinal.

Impacto no vestiário

O desfalque de Courtois é sentido não apenas tecnicamente, mas também pela liderança que o goleiro exerce em campo. O Real Madrid agora corre contra o tempo para ajustar o sistema defensivo e dar confiança ao goleiro reserva antes do apito inicial das quartas de final.