CPMI pede indiciamento de casal por suspeita de fraudes contra o INSS

O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS pediu o indiciamento de um casal de advogados por suspeita de envolvimento em fraudes bilionárias contra aposentados. O pedido foi apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, relator da comissão.

Entre os citados estão Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Anne Caroline Wilians Vieira Rodrigues. De acordo com o documento, eles teriam participação em um esquema que envolve lavagem de dinheiro e organização criminosa, com possível ligação a uma rede de empresas.

Segundo o relatório, o grupo também teria relação com o empresário Maurício Camisotti, apontado como líder do esquema e preso pela Polícia Federal em São Paulo. Ele negocia um acordo de delação premiada.

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Além disso, o texto indica que Nelson Wilians teria atuado para ocultar recursos desviados do INSS em parceria com Camisotti. Já Anne Caroline, segundo o relator, integraria o núcleo financeiro da organização, sendo responsável por movimentações consideradas suspeitas e sem justificativa lícita.

O documento também pede o indiciamento de Anne pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O casal nega qualquer irregularidade.

A CPMI deve encerrar os trabalhos nos próximos dias, após decisão do Supremo Tribunal Federal que rejeitou a prorrogação da comissão.

Na avaliação do relator, o caso evidencia a gravidade das fraudes investigadas e os impactos diretos sobre aposentados e beneficiários do sistema previdenciário.

Com informações Terra Fatos