11/03/2026
ContilNet
Creche da Escola Jorge Félix Lavocat segue com vagas abertas até 2 anos; saiba mais

Matrículas são para atendimento em regime parcial nos turnos da manhã e tarde na Educação Infantil

Vagas são destinadas a crianças com 2 anos e 7 meses, com atendimento disponível nos turnos da manhã e da tarde. Foto: Reprodução

Pais e responsáveis que buscam vaga em creche para crianças pequenas têm uma nova oportunidade. A Escola Jorge Félix Lavocat, que atende a Educação Infantil e funciona no bairro Jardim Tropical, está com vagas abertas para a modalidade de creche parcial.

As vagas são destinadas a crianças com 2 anos e 7 meses, com atendimento disponível nos turnos da manhã e da tarde. A iniciativa busca ampliar o acesso à educação infantil e garantir o desenvolvimento das crianças desde os primeiros anos de vida.

Os interessados podem entrar em contato diretamente com a unidade escolar para obter mais informações sobre matrículas, documentação necessária e disponibilidade de vagas.

Contato da escola: (68) 99249-1395

Foto: Divulgação

