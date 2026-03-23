23/03/2026
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Criminosos invadem comércio durante a madrugada e causam prejuízo em Tarauacá

O proprietário só percebeu a ação ao chegar ao estabelecimento, quando encontrou sinais de violação

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Criminosos invadem comércio durante a madrugada e causam prejuízo em Tarauacá
O Comercial do Pelado foi invadido por um grupo de quatro homens encapuzados, que levaram diversos produtos/ Foto: Reprodução

Um estabelecimento comercial foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (23) em Tarauacá. O Comercial do Pelado foi invadido por um grupo de quatro homens encapuzados, que levaram diversos produtos do local.

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Segundo informações repassadas, os suspeitos arrombaram o comércio durante a madrugada, aproveitando o momento em que não havia movimentação. Entre os itens furtados estão bebidas, perfumes e outras mercadorias, ainda não totalmente contabilizadas.

O proprietário só percebeu a ação ao chegar ao estabelecimento, quando encontrou sinais de arrombamento e a falta de produtos nas prateleiras. O valor total do prejuízo ainda não foi divulgado.

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A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. O caso segue sob investigação, e as autoridades trabalham para identificar os envolvidos e recuperar os itens furtados.

Moradores da área relatam preocupação com a segurança e cobram maior presença policial, principalmente durante a madrugada, período em que esse tipo de crime tem sido registrado com mais frequência no município.

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