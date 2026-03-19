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Crise nos bastidores de “Três Graças”: ciúmes e tensão teriam abalado namoro de Alanis Guillen

O relacionamento da atriz vinha sendo marcado por episódios de insegurança em relação à Gabriela Medvedovski, sua parceira na novela das nove da Globo

Carla Bittencourt

19/03/2026 às 12:00

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*As informações contidas neste texto são de responsabilidade dos colunistas e não expressam necessariamente a opinião do portal LeoDias.

Lorena (Alanis Guillen) em “Três Graças” (Reprodução/Globo)

O término do namoro de Alanis Guillen com Giovanna Reis, após a repercussão de antigos comentários polêmicos da produtora nas redes sociais, pode ter sido apenas o desfecho de uma relação que já enfrentava turbulências longe dos holofotes. De acordo com informações obtidas pela coluna, o namoro vinha sendo marcado por episódios de insegurança e ciúmes, especialmente em relação à convivência profissional de Alanis com Gabriela Medvedovski, sua parceira em “Três Graças”.

Nos bastidores da novela, onde as duas vivem o casal Lorena e Juquinha – que conquistou o público -, o entrosamento entre Alanis e Gabriela teria gerado desconforto fora de cena. Segundo relatos, a situação acabou respingando até em compromissos profissionais.

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Uma campanha publicitária que reuniria as duas atrizes chegou a ser planejada, mas não aconteceu como inicialmente previsto. A decisão de separá-las em ações distintas teria sido motivada por incômodos externos à dinâmica de trabalho. Em outro projeto, uma nova parceria também teria sido cogitada, mas acabou não avançando.

Ainda de acordo com a apuração, houve inclusive um movimento para evitar que Alanis e Gabriela fossem escaladas juntas em determinados compromissos, o que chamou atenção nos bastidores. A intérprete de Lorena pouco interagia com a parceira de cena nas redes sociais para evitar crises no namoro.

Apesar do clima, as duas atrizes mantiveram a relação profissional intacta. Em uma campanha recente, chegaram a trabalhar juntas, sem que a situação afetasse diretamente o desempenho diante das câmeras. O desconforto, no entanto, não passou despercebido por quem acompanhava de perto a rotina da produção. A percepção era de que a pressão externa acabava interferindo no dia a dia de Alanis.

Gabriela sabia dos problemas na relação da colega, mas pouco interferia para não criar problemas ainda maiores para a intérprete de Juma em “Pantanal”.

O estopim para o fim do relacionamento veio após a repercussão negativa de postagens antigas atribuídas a Giovanna, que geraram forte reação nas redes sociais. Diante do cenário, Alanis optou por encerrar a relação. Nos bastidores, a leitura é de que a atriz vive agora um momento de alívio após um período considerado delicado por pessoas próximas.

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Tags:Alanis Guillen, Novelas, três graças, TV Globo

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Fonte: Portal Leo Dias