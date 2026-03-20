A divulgação da lista de convocados da Seleção Portuguesa nesta sexta-feira (20/03) trouxe uma notícia que preocupa os torcedores ao redor do mundo: Cristiano Ronaldo está fora dos amistosos de março de 2026.

O técnico Roberto Martínez optou por não incluir o craque de 41 anos nos testes finais contra México e Estados Unidos, os últimos compromissos antes da Copa do Mundo de 2026.

A ausência do “Gajo” levanta alertas sobre sua preparação para o mundial que será disputado na América do Norte, onde Portugal encabeça o Grupo K.

O Motivo: Lesão na Coxa

O principal motivo para o corte de Cristiano Ronaldo é uma lesão muscular na coxa. O capitão português está afastado dos gramados desde o dia 28 de fevereiro, após sentir a contusão durante uma partida pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita.

Com informações do Metrópoles.

Desde então, o clube saudita e a comissão técnica de Portugal mantêm contato direto sobre a recuperação do atleta. A decisão de Martínez visa preservar o jogador para que ele chegue 100% fisicamente à estreia da Copa, marcada para junho.

Reta Final para a Copa

Sem CR7, Portugal enfrenta o México (28/03) e os Estados Unidos (31/03) como laboratório para a fase de grupos. No Mundial, a seleção lusitana terá o seguinte calendário em junho:

17/06: Estreia contra o vencedor do playoff (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) em Houston.

23/06: Confronto contra o Uzbequistão em Houston.

27/06: Encerramento da primeira fase contra a Colômbia em Miami.

A expectativa agora gira em torno do tempo de recuperação total de Ronaldo e se ele conseguirá retomar o ritmo de jogo no Al-Nassr antes da apresentação oficial para a Copa.