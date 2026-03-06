O Al-Nassr recebeu uma notícia preocupante nesta sexta-feira (6/3). O técnico Jorge Jesus confirmou que a lesão sofrida por Cristiano Ronaldo no último confronto contra o Al-Fayha requer cuidados especiais. Segundo o comandante português, exames detalhados mostraram que o problema muscular na coxa direita do atacante é mais complexo do que a avaliação inicial indicava.

“Ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação”, declarou Jorge Jesus. Devido à gravidade, o jogador recebeu autorização para viajar a Madri, onde realizará o tratamento com seu fisioterapeuta particular, buscando acelerar o retorno aos gramados em uma fase decisiva da temporada.

Tempo de Recuperação e Desfalque

A ausência de Cristiano Ronaldo representa um desafio tático enorme para Jorge Jesus. O camisa sete deve desfalcar a equipe em partidas cruciais do Campeonato Saudita.

Expectativa de Retorno: A previsão inicial é que o craque fique afastado entre duas a quatro semanas.

Tratamento em Madri: A escolha pela Espanha visa utilizar tecnologias de ponta e o acompanhamento de profissionais que já conhecem o histórico físico do atleta.

Momento do Al-Nassr: O time ocupa posições de destaque, mas a tensão geopolítica na região e o desfalque do capitão podem pressionar os resultados.

O Momento da Lesão

O susto ocorreu durante a vitória por 3 a 1 sobre o Al-Fayha, pela 24ª rodada. No segundo tempo, Cristiano Ronaldo sentiu dores agudas após uma arrancada e precisou ser substituído. O jogo já havia sido dramático para o português, que chegou a desperdiçar um pênalti ao acertar a trave na primeira etapa.

Informação Detalhes da Lesão Local da Dor Coxa Direita (Muscular) Gravidade Moderada a Grave Tempo Estimado 14 a 30 dias Local do Tratamento Madri, Espanha

Jorge Jesus reforçou a importância do atacante para o elenco: “Esperamos que ele volte rapidamente e ajude a equipe, pois precisamos do Cris”. Sem sua principal estrela, o treinador terá que buscar alternativas no banco de reservas para manter o Al-Nassr na briga pelo título nacional.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet