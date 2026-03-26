Crítico de Bocalom, ex-juiz Edinaldo Muniz se filia ao partido de Alan Rick

O cenário político acreano ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (26) com a filiação do juiz aposentado Edinaldo Muniz ao Republicanos. O ato contou com o aval do presidente regional do partido, deputado federal Roberto Duarte, e a presença do senador Alan Rick, pré-candidato ao Governo do Acre.

A chegada de Edinaldo não é apenas uma adesão partidária, mas um movimento estratégico: ele é reconhecido como um dos maiores críticos da atual gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), que figura como um dos principais adversários de Alan Rick na disputa pelo Palácio Rio Branco.

Ao justificar sua escolha, Edinaldo Muniz não poupou críticas à situação dos serviços públicos e demonstrou alinhamento total com as propostas do senador republicano.

“Quero trabalhar, me envolver na política e dedicar minhas energias a construir coisas boas para o povo do Acre. O que estamos vendo hoje é um estado sendo desmontado, com a saúde, a segurança e a educação funcionando mal. O senador Alan Rick representa uma esperança de futuro. E como eu quero esse futuro melhor, escolhi caminhar ao lado dele, do deputado Roberto e de tantos outros que estão chegando para construir esse novo Acre. Por isso estou aqui”, afirmou Edinaldo.

Para Roberto Duarte, a entrada do novo correligionário oxigena o projeto do partido, que vive um momento de franca expansão com a chegada de lideranças de diversos setores. O parlamentar destacou que o foco é criar uma estrutura de governo que rompa com modelos que, segundo a sigla, não entregam resultados eficientes à população.

“Recebemos Edinaldo com muita alegria e entusiasmo. Ele se integra ao nosso grupo com disposição de trabalhar e com o mesmo propósito que nos move: construir um governo mais próximo das pessoas, que funcione de verdade e atenda às necessidades do povo acreano. É desse tipo de liderança que o Acre precisa”, declarou Duarte.