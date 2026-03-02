02/03/2026
Cruzeiro do Sul iniciou ano letivo na rede municipal nesta segunda-feira com mais de 12 mil alunos

Este ano 3 escolas funcionam em tempo integral

Alunos da rede municipal de ensino de Cruzeiro do Sul retornam às salas de aula no primeiro dia do ano letivo de 2026, que marca o início das atividades em 98 escolas do município.
Em Cruzeiro do Sul 12.481 alunos da rede municipal de ensino iniciaram as aulas do ano letivo 2026 nesta segunda-feira, 2, em 98 escolas. Entre os alunos o sentimento é de alegria e entre os pais há a confiança no trabalho das equipes escolares.

Este ano 3 escolas funcionam em tempo integral: a Francisca Rita de Cassia, no bairro Cruzeirão, a Terezinha Saavedra, no Saboeiro e a Francisca Lima da Silva, na Vila São Pedro.

Estudantes participam do primeiro dia de aula em escola da rede municipal; neste ano, três unidades funcionam em regime de tempo integral, ampliando a permanência e o acompanhamento pedagógico/Foto: Ascom

A aluna Kemilly Sofia, de 9 anos, do 4º ano da Escola de Ensino Fundamental Rui Barboza, resumiu o tamanho da expectativa. “ Eu não consegui dormir direito pensando que a escola ia mudar um pouco e também que a gente tem colegas novos”, disse. E a meta para 2026 já está definida: “Vou estudar bastante”.

Pais e responsáveis acompanham a volta às aulas e destacam a confiança no trabalho das equipes escolares e na importância da escola para a formação das crianças/Foto: Ascom

Para as famílias, a volta às aulas também é um momento de esperança e segurança. Mãe da pequena Mariana, aluna da Escola Osvaldo Lima de Albuquerque, a engenheira civil Flávia Rocha destacou o papel da escola na formação das crianças

