Em Cruzeiro do Sul 12.481 alunos da rede municipal de ensino iniciaram as aulas do ano letivo 2026 nesta segunda-feira, 2, em 98 escolas. Entre os alunos o sentimento é de alegria e entre os pais há a confiança no trabalho das equipes escolares.

Este ano 3 escolas funcionam em tempo integral: a Francisca Rita de Cassia, no bairro Cruzeirão, a Terezinha Saavedra, no Saboeiro e a Francisca Lima da Silva, na Vila São Pedro.

A aluna Kemilly Sofia, de 9 anos, do 4º ano da Escola de Ensino Fundamental Rui Barboza, resumiu o tamanho da expectativa. “ Eu não consegui dormir direito pensando que a escola ia mudar um pouco e também que a gente tem colegas novos”, disse. E a meta para 2026 já está definida: “Vou estudar bastante”.

Para as famílias, a volta às aulas também é um momento de esperança e segurança. Mãe da pequena Mariana, aluna da Escola Osvaldo Lima de Albuquerque, a engenheira civil Flávia Rocha destacou o papel da escola na formação das crianças