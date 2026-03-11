Cruzeiro do Sul lançará editais da Lei Aldir Blanc 2026 com mais de R$ 600 mil em cultura

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura vai lançar na próxima terça-feira, 17, seis editais da Lei de Cultura Aldir Blanc / PNAB 2026, com valor de R$ 634 mil. O evento ocorrerá às 8h na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Prédio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Bairro da Miritizal.

A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Lei Aldir Blanc é uma iniciativa criada pelo Governo Federal, aderida pelos governos estadual e municipal para apoiar profissionais e espaços culturais.

Os seis editais irão contemplar:

1. Premiação para Mestres da Cultura Popular, para contemplar 6 projetos no valor de R$ 5.165,00 totalizando R$ 31.000,00

2. Premiação para Povos Originários, contempla 10 projetos e soma R$ 30.000,00

3. Festival de Arte e Cultura para contemplar três categorias: iniciante até R$ 6.000,00, Pessoa Física até R$12.000,00 e Pessoa Jurídica até R$ 17.000,00, totalizando R$ 248.091,96

4. Apresentações Artísticas, serão R$ 50.000,00 distribuídos em projetos com o valor de R$ 2.500,00

5. Subsídios para Espaços Culturais com valor total de R$ 85.000,00 beneficiando projetos com o valor de R$ 5.000,00 durante 3 meses, totalizando R$ 15.000,00 em cada projeto

6. Premiação Para Ponto de Cultura, irá contemplar até 9 entidades no valor de R$ 21.000,00 para os pontos de cultura certificados e R$ 11.000,00 para os pontos informais.

A Secretaria Municipal de Cultura fará formação para elaboração dos projetos na comunidade rurais e urbana entre os dias 18 e 31 de maio, iniciando na Vila Liberdade e finalizando no perímetro urbano.

“No próximo dia 17 de março estaremos lançando os editais da Lei Aldir Blanc, serão investidos mais de R$ 600 mil na cultura de Cruzeiro do Sul. Após o lançamento dos editais levaremos as formações para as vilas, rios e zona urbana qualificando as pessoas para apresentarem seus projetos,” disse o Secretário Municipal de Cultura, Flávio Rosas.