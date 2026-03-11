11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Cruzeiro do Sul lançará editais da Lei Aldir Blanc 2026 com mais de R$ 600 mil em cultura

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Cruzeiro do Sul lançará editais da Lei Aldir Blanc 2026 com mais de R$ 600 mil em cultura

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura vai lançar na próxima terça-feira, 17, seis editais da Lei de Cultura Aldir Blanc / PNAB 2026, com valor de R$ 634 mil. O evento ocorrerá às 8h na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Prédio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Bairro da Miritizal.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Lei Aldir Blanc é uma iniciativa criada pelo Governo Federal, aderida pelos governos estadual e municipal para apoiar profissionais e espaços culturais.

Os seis editais irão contemplar:

1. Premiação para Mestres da Cultura Popular, para contemplar 6 projetos no valor de R$ 5.165,00 totalizando R$ 31.000,00

2. Premiação para Povos Originários, contempla 10 projetos e soma R$ 30.000,00

3. Festival de Arte e Cultura para contemplar três categorias: iniciante até R$ 6.000,00, Pessoa Física até R$12.000,00 e Pessoa Jurídica até R$ 17.000,00, totalizando R$ 248.091,96

4. Apresentações Artísticas, serão R$ 50.000,00 distribuídos em projetos com o valor de R$ 2.500,00

5. Subsídios para Espaços Culturais com valor total de R$ 85.000,00 beneficiando projetos com o valor de R$ 5.000,00 durante 3 meses, totalizando R$ 15.000,00 em cada projeto

6. Premiação Para Ponto de Cultura, irá contemplar até 9 entidades no valor de R$ 21.000,00 para os pontos de cultura certificados e R$ 11.000,00 para os pontos informais.

A Secretaria Municipal de Cultura fará formação para elaboração dos projetos na comunidade rurais e urbana entre os dias 18 e 31 de maio, iniciando na Vila Liberdade e finalizando no perímetro urbano.

“No próximo dia 17 de março estaremos lançando os editais da Lei Aldir Blanc, serão investidos mais de R$ 600 mil na cultura de Cruzeiro do Sul. Após o lançamento dos editais levaremos as formações para as vilas, rios e zona urbana qualificando as pessoas para apresentarem seus projetos,” disse o Secretário Municipal de Cultura, Flávio Rosas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.