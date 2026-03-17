18/03/2026
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Cruzeiro do Sul realiza final da Copa Master Rei Pelé com R$ 20 mil em premiação

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Cruzeiro do Sul realiza final da Copa Master Rei Pelé com R$ 20 mil em premiação

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria Municipal de Esportes e Lazer realizará no próximo sábado, 21, no estádio o Cruzeirão a final da 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé, voltada para atletas acima de 40 anos com premiação de R$20 mil.

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A disputa terá início às 17h30 com o jogo entre os times do Mercado do Peixe e Santa Luzia da BR 364. As 19h haverá a grande final entre o Monte Sinai e o São José.

A premiação de R$ 20 mil será dividida entre os times e os talentos individuais da competição. O time campeão receberá R$ 10 mil, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 5 mil. O terceiro colocado será premiado com R$ 2 mil e o quarto lugar receberá R$ 1 mil.

Além das premiações coletivas, também haverá premiações individuais: o craque da competição, o autor do gol mais bonito, o artilheiro e o melhor goleiro receberão, R$ 500, cada.

“Esse ano nosso prefeito Zequinha aumentou o valor da premiação de R$15.000,00 para R$20.000,00 reais.

Temos a expectativa de que o estádio o Cruzeirão esteja lotado de público para assistir dois grandes jogos”, disse o diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul,Gilvan Ferreira.

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