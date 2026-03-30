30/03/2026
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Cruzeiro do Sul realiza infraestrutura com tapa-buracos em vários bairros

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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade Urbana e habitação segue nesta segunda-feira, 30, com diversos serviços de melhoria de infraestrutura nos bairros da cidade. O tapa-buracos ocorre no bairro do Remanso e seguirá para o joão Alves e Saboeiro. Somente nesta manhã foram usadas 23 toneladas de asfalto.

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Outras ações também estão sendo executados como a continuidade da construção de dispositivos de dragagem na Rua Tavares de Lira, no Bairro João Alves, retirada de entulhos, roçagem e limpeza. As equipes atuam ainda nas melhorias no entorno do mercado João Machado, no Bairro do Remanso, onde acontecerá a Prefeitura realiza a Feira do Peixe a partir desta terça-feira,31.

O morador do Bairro do Remanso, José Maria Pereira, agradeceu ao pelas melhorias nas ruas da cidade.“Quero agradecer ao Prefeito Zequinha que mesmo nesse período chuvoso vem fazendo os serviços de tapa-buracos. Aqui no nosso bairro as ruas estavam ruins e agora estão melhores “,disse José Maria.

O Secretário de Obras Carlos Alves, enfatizou que apesar de a semana ter feriados prolongados os serviços continuem acontecendo em vários pontos da cidade.“Estamos na Semana Santa e teremos feriado prolongado, no entanto, seguimos com nossos serviços em várias frente como limpeza, tapa-buracos e roçagem. Mesmo com as chuvas nos últimos dias,seguimos com nossos serviços”, destacou o secretário.

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