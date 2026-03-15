Cruzeiro x Vasco no Brasileirão 2026: Onde assistir?

Cruzeiro e Vasco jogam neste domingo (15) em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão 2026. A bola rola a partir das 20h30 (horário de Brasília) no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Cruzeiro está no último lugar do Campeonato Brasileiro, sem nenhuma vitória até agora e somando três derrotas e dois empates. No jogo passado, o time perdeu por 2 a 0 para o Flamengo.

O Vasco, por sua vez, é o 15º colocado da competição, acumulando 3 derrotas, um empate e uma vitória. O jogo anterior acabou em vitória para o Vasco contra o Palmeiras, por 2 a 1.

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Onde assistir Cruzeiro x Vasco?A partida do Brasileirão 2026 terá transmissão ao vivo pela Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).

Sem cartão vermelho para os gastos: baixe a planilha gratuita do InfoMoney e sinta o alívio de ter a sua vida financeira sob controle. Escalações prováveisO Vasco deve entrar com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moura, Cauan Barros, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

O Cruzeiro pode jogar com Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson; Christian e Néiser (Kaio Jorge).