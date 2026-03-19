O Santos Futebol Clube agiu rápido após a demissão de Juan Pablo Vojvoda e anunciou, na manhã desta quinta-feira (19/03), o retorno de Cuca ao comando técnico da equipe.

Com o Peixe amargando a 16ª posição no Campeonato Brasileiro e somando apenas seis pontos, a diretoria aposta na experiência do treinador para reorganizar o elenco e afastar o fantasma do rebaixamento.

Cuca assinou um vínculo válido até o final da temporada 2026. Esta será a quarta passagem do comandante pela Vila Belmiro, onde já trabalhou em 2008, 2018 e no biênio 2020-2021, quando levou o clube à final da Libertadores.

O fim da era Vojvoda

Com informações do Metrópoles.

A troca no comando aconteceu poucas horas após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em plena Vila Belmiro. O revés foi a “gota d’água” para a gestão de Vojvoda, que não conseguiu repetir no litoral paulista o sucesso de trabalhos anteriores, acumulando apenas quatro vitórias em 15 jogos disputados no ano.

Estreia contra o Cruzeiro

Cuca não terá tempo para descanso. O treinador já deve comandar o primeiro treino no CT Rei Pelé ainda hoje e a expectativa é que ele esteja à beira do gramado no próximo domingo (22/03). O desafio será contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 16h, pela oitava rodada do Brasileirão.

O último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG, em 2025, onde conquistou o título estadual antes de deixar o cargo em agosto. Agora, ele assume um Santos pressionado e com a necessidade urgente de resultados para acalmar a torcida e a diretoria.