Cuidado e prevenção: prefeitura realiza ação de vacinação antirrábica no Via Verde Shopping

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com o Via Verde Shopping, realiza uma ação de vacinação antirrábica para cães e gatos.

A ação acontece neste domingo (15), das 15h às 18h, no espaço ao lado da loja C&A. A ação foi divulgada pelo Via Verde Shopping.

Durante o evento, cães e gatos poderão receber vacinação antirrábica gratuita, oferecida pelo Centro de Zoonoses da Prefeitura de Rio Branco, que estará presente com equipe técnica responsável pela aplicação das doses e orientação aos tutores sobre prevenção da raiva e cuidados básicos com os animais.

A Prefeitura de Rio Branco frequentemente realiza ações de vacinação antirrábica para pets. No sábado, o Mercale Ceará realiza, das 10h às 15h, o evento “I Love Pet – Dia dos Animais no Mercale”, uma ação especial dedicada aos pets e seus tutores. A iniciativa reunirá serviços gratuitos, ações de cuidado animal e experiências promovidas em parceria com empresas do setor pet.