20/03/2026
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Cultura na Praça leva música e arte gratuitas em Rio Branco neste fim de semana

Programação reúne atrações culturais e recreação para todas as idades

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Cultura na Praça leva música e arte gratuitas
Cultura na Praça leva música e arte gratuitas/Foto: Reprodução

O coreto da Praça Povos da Floresta, em Rio Branco, receberá uma programação cultural diversificada neste domingo, 22, a partir das 16h, com a realização da primeira edição do evento Cultura na Praça.

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A proposta é reunir diferentes manifestações artísticas e culturais em um ambiente aberto ao público. Entre as atrações confirmadas estão apresentações musicais, poesia, capoeira, cortejo artístico e atividades voltadas ao público infantil.

Cultura na Praça leva música e arte gratuitas

Cultura na Praça leva música e arte gratuitas/Foto: Reprodução

Logo no início da programação, o público poderá participar de um tour guiado pelas praças da região. Em seguida, ocorre o cortejo das artes, com grupos culturais que incluem maracatu, afoxé e outras expressões tradicionais.

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Na sequência, a programação segue com apresentação do palhaço Microbinho e sua trupe, recreação infantil e demonstrações da Liga Acreana de Capoeira. Ao longo da noite, também estão previstas apresentações musicais e momentos dedicados à poesia, com participação da Central de Slam.

Além das atrações culturais, o evento contará com feira de economia criativa, oferecendo comidas regionais e produtos locais, ampliando a experiência do público.

Com isso, a iniciativa busca valorizar artistas locais, promover o acesso à cultura e fortalecer a ocupação dos espaços públicos com atividades culturais e de lazer.

A participação é gratuita e aberta à comunidade.

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