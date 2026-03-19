Cultura na Praça: projeto leva arte e lazer para o Centro de Rio Branco

Com objetivo de fomentar a cultura, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), em parceria com governo do Estado e outros órgãos federais e municipais, lançaram, nesta quinta-feira (19), o projeto “Cultura na Praça”.

A iniciativa conta com a parceria do governo do Acre, Ministério da Cultura, Prefeitura de Rio Branco, Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Rede Acreana de Cultura e Sesc Acre e prevê apresentações culturais quinzenais no coreto da Praça Povos da Floresta, em Rio Branco, a partir de 22 de março.

As apresentações vão reunir artistas e promover o acesso da população à cultura.

Kleber Campos, diretor técnico do Sebrae, destacou que o ambiente é propício, com vários parceiros, para reativar a rede acreana de cultura. “O projeto vem ser um dos pioneiros, levar a cultura na praça para que a gente possa agregar vários movimentos culturais, ter uma programação intensa na praça, sábado e domingo, levar também uma feirinha de negócios. A ideia é que a gente movimente todo o Centro de Rio Branco, a partir do Palácio, e o projeto visa justamente isso, qualificar os coletivos da economia criativa, a gente profissionalizar, formalizar, acessar novos investimentos através dos editores de cultura, e a ideia é a gente fazer essa movimentação, ter investimento forte para que a gente tenha uma economia criativa do estado forte também”, disse.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias, destaca que o governo do Acre abraçou o projeto, em conjunto com outras instituições. “Ele traz de volta a nossa cultura, como mesmo diz o nome, a nossa história, porque eu acho que todo o centro do município conta uma história, e quando a gente revitaliza esse centro e traz novamente essa história para a população, para o turista, isso não tem preço. O governo do Estado Acre, através da Secretaria de Turismo, entra com os guias, porque esse projeto conta com um city tour a pé pelas das praças, com guias para poder narrar essa belíssima história para aquelas pessoas que estão participando do tour”, explica.

Izanelda Magalhães, proprietária da Nãnê Sorvete Amazônico, localizada na praça onde acontecerá o Cultura na Praça. “O projeto nasceu de uma ideia coletiva, onde a Rede de Cultura Acreana conseguiu unir o Governo do Estado, a Prefeitura de Rio Branco, o Sesco, a Assembleia Legislativa e o Sebrae como grandes parceiros desse projeto, e a gente conseguiu dar novamente vida ao Centro de Rio Branco, e nada melhor da vida a esse centro através da cultura. Então eu acho que a cultura acreana é muito valorosa, os artistas estavam almejando essa participação de participar de um resgate da área central. Chegou o momento. Vamos à praça, vamos para os shows”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação de Rio Branco, Ezequiel Bino, afirmou que primeiro foi necessário a revitalização e cuidado do espaço. “Isso a prefeitura fez. Fizemos uma revitalização do Bar Municipal e da praça. Agora é preciso devolver aquele espaço com muita cultura para as pessoas. A união de muitas mãos, de muitas instituições, para que a gente, de fato, devolva aquele espaço, mas com uma agenda muito comprometida. Essa agenda vai perdurar por todo o ano, a cada 15 dias nós vamos ter ali o movimento cultural, valorizando os artistes locais, o artesanato e a comida regional. Participem, tomem posse desse espaço que é de vocês, é da população”, destacou. Bino disse, ainda, o projeto gera diversão, cultura e renda para os empreendedores locais.

A cantora acreana Duda Modesto, que está na programação do primeiro fim de semana, destaca que é importante ter plataformas para artistas.

“Acho que como sociedade a gente tem um hábito de valorizar muito quando vê o resultado, quando vê a pessoa lá na frente, brilhando, reconhecida nacionalmente, quando vê um Wagner e Moura lá no Oscar, que é dominado por norte-americano, mas acho que a gente deixa de dar a devida atenção para esse momento do início de uma carreira, durante, às vezes a pessoa está andando naquela batalha, mas ainda não teve o grande break dela. É importante porque tudo tem o seu começo, tudo tem o seu meio, o resultado demora para ver a coisa cultivada. O artista é um empreendedor, o Sebreae é fundamental nesse papel. O artista é o seu centro principal da empresa, a gente é a força criativa, é mão de obra, a gente é o próprio gestor do nosso negócio. Essas plataformas são essenciais para que a gente tenha um palco para mostrar o que está fazendo, para que tenha o seu público”, disse.

Além disso, também foi lançado o Cadastro Cultural do Sebrae, voltado ao mapeamento da economia criativa e a formação de um banco de artistas e fazedores de cultura do Acre.

O lançamento contou com a apresentação de uma roda de capoeira, de músicos acreanos e do movimento Jabuti Bumbá, na sede do Sebrae, em Rio Branco.









