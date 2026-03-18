CVC tem prejuízo líquido de R$ 3,6 mi no 4º tri, melhora de 71,6% na base anual

Por outro lado, o Ebitda saltou 107,5% na mesma base comparativa atingindo R$ 171,5 milhões

Estadão Conteúdo

18/03/2026 19h31

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Atualizado 22 minutos atrás

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(Roberto Tamer / Divulgação)

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A CVC (CVCB3) registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 3,6 milhões no quarto trimestre de 2025, uma melhora de 71,6% ante igual intervalo de 2024, quando a empresa reportou uma cifra negativa de R$ 12,8 milhões.

Por outro lado, o Ebitda saltou 107,5% na mesma base comparativa atingindo R$ 171,5 milhões. No critério ajustado, o indicador somou R$ 131,1 milhões, avanço de 21,2%. A margem Ebitda ajustada ficou em 36,2%, 6,7 pontos porcentuais acima de um ano antes.

Já a receita líquida da CVC recuou 1,2% ano contra ano ao somar R$ 362,1 milhões no quarto trimestre de 2025.

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As reservas confirmadas da companhia somaram R$ 4,3 bilhões entre outubro e dezembro, crescimento anual de 6,7%. Enquanto isso, as consumidas registraram alta de 7%, atingindo R$ 4,235 bilhões. O take rate (taxas de comissão/receita líquida sobre reservas) ficou em 8,5%, queda de 0,7 ponto porcentual ao comparar com o último trimestre de 2024.

Resultados anuais

No acumulado de 2025, a CVC totalizou um lucro líquido ajustado de R$ 67 milhões, 105,4% acima de 2024. O Ebitda saltou 47,6%, para R$ 502,1 milhões. No critério ajustado, atingiu R$ 458,6 milhões, avanço de 17,8%.

Já a receita líquida cresceu 7,6% em 2025 ante 2024, para R$ 1,4 bilhão. As reservas confirmadas cresceram 16,1%, somando R$ 16,7 bilhões e as consumidas avançaram 15,4%, totalizando R$ 16,6 bilhões. O take rate, por sua vez, ficou em 8,7% no acumulado do ano, recuo de 0,6 ponto porcentual na comparação com 2024.

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Fonte: InfoMoney