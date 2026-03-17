Dados de tráfego mostram que 15 navios transitaram pelo Estreito de Ormuz em 3 dias

Dados mostram que 15 navios conseguiram transitar pelo Estreito de Ormuz nos últimos três dias, segundo a plataforma de monitoramento MarineTraffic, em publicação nesta terça-feira, 17, no X. Foram oito navios de carga seca, cinco petroleiros e dois transportadores de gás natural GLP.

Cerca de 87% foram trânsitos de saída de Ormuz, com muitas embarcações adotando rotas incomuns pelas águas territoriais do Irã.

Apenas 13% adentraram a região do Golfo, o que, conforme a MarineTraffic, representa o desequilíbrio contínuo nos fluxos de tráfego marítimo.

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A plataforma não informou os números esperados de tráfego no Estreito de Ormuz sob condições normais, desconsiderando a atual guerra entre EUA, Israel e Irã no Oriente Médio.