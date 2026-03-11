Danton Mello comenta chances do Brasil no Oscar e aposta em prêmio para “O Agente Secreto”

Durante a festa de lançamento de “Nobreza do Amor”, próxima novela das seis da Globo, no Rio de Janeiro, o ator Danton Mello conversou com a repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, sobre o bom momento do cinema brasileiro no cenário internacional e as expectativas para o Oscar 2026.

O artista destacou a importância do reconhecimento das produções nacionais fora do país, especialmente após a indicação do filme “O Agente Secreto” em quatro categorias da premiação, incluindo Melhor Ator para Wagner Moura.

“É lindo ver o Brasil reconhecido, ver as nossas histórias sendo valorizadas lá fora. Espero que continue assim, que a gente siga levando nossas histórias para o mundo inteiro”, afirmou.

Segundo Danton, o interesse internacional pelo Brasil tem crescido não apenas no cinema, mas também na cultura em geral. O ator disse perceber nas redes sociais um aumento da curiosidade de estrangeiros sobre o país.

“Você abre rede social e vê o quanto tem de estrangeiro falando do Brasil, querendo conhecer o Brasil. O país está muito em alta, muito na moda. E isso é lindo, porque a gente é um país tão rico culturalmente. Eles são loucos pela nossa beleza, pela nossa música, pela nossa comida e pelo nosso cinema”, comentou.

Ao lembrar da presença recente de brasileiros na premiação, Danton citou o ator Selton Mello — seu irmão — que esteve na disputa do Oscar no ano passado com o filme “Ainda Estou Aqui”. Para ele, o Brasil tem boas chances de voltar a vencer na categoria internacional.

“Eu tenho a minha teoria: se o filme está indicado como filme estrangeiro, o filme estrangeiro vai ser nosso. Ele já está competindo com filmes locais, em língua inglesa. Então eu acho que o prêmio de filme estrangeiro vem. Estou muito na torcida”, disse.

Sobre a indicação de Wagner Moura a Melhor Ator, Danton reconheceu que a disputa é mais difícil, mas reforçou o apoio ao colega.

“Eu torço muito pelo Wagner. Aí já é uma disputa maior, porque é um filme falado em português concorrendo com produções deles. Mas a gente sonha, a gente torce”, concluiu.

