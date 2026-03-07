07/03/2026
Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico em cenário de 2º turno para 2026

Levantamento mostra presidente com 46% das intenções de voto contra 43% do senador; vantagem de Lula diminuiu em relação à pesquisa anterior

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à esquerda e senador Flávio Bolsonaro (PL), à direita. — Foto: Esa Alexander/Reuters e Evaristo SA/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem em empate técnico em um possível segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (7) pela Folha de S.Paulo. O levantamento aponta Lula com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 43%. As informações foram divulgadas no g1.

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. O instituto ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 137 municípios entre segunda-feira (3) e quinta-feira (5). O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

O resultado indica uma redução da vantagem do atual presidente em comparação ao levantamento anterior, divulgado em dezembro. Na ocasião, Lula tinha 51%, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 36% das intenções de voto.

Além dos dois candidatos, 10% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, enquanto 1% afirmou não saber em quem votaria.

Outros cenários de segundo turno

A pesquisa também simulou disputas entre Lula e outros possíveis candidatos da oposição.

Em um cenário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente aparece com 45% das intenções de voto, contra 42% do adversário — também dentro da margem de erro.

Já contra o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), Lula tem 45%, enquanto o paranaense registra 41%.

Em uma disputa contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o presidente abre vantagem maior: 46% contra 36%.

No cenário contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), Lula aparece com 46%, enquanto o gaúcho tem 34%.

Cenários com Haddad

O levantamento também testou cenários em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disputaria o segundo turno.

Em uma possível disputa contra Flávio Bolsonaro, Haddad aparece com 41%, enquanto o senador teria 43% das intenções de voto.

Já contra Ratinho Junior, o ministro registra 40%, empatado numericamente com o governador do Paraná, também com 40%.

Nos dois cenários, uma parcela significativa do eleitorado afirma que votaria em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, ou ainda não sabe em quem votar.

Com informações do g1

