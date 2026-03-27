27/03/2026
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De joelhos diz imprensa internacional sobre crise da Seleção Brasileira

Jornais europeus afirmam que França de Mbappé colocou a Seleção Brasileira de joelhos

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O zagueiro Bremer descontou para o Brasil aos 33 minutos do segundo tempo, mas a pressão final não foi suficiente para o empate, mesmo com os franceses jogando com 10 homens por mais de meia hora.
Ricardo Moreira/Getty Images

O amistoso preparatório para a Copa do Mundo deixou um gosto amargo para o torcedor brasileiro e um prato cheio para os críticos internacionais.

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Na tarde desta quinta-feira (26/03), o Brasil caiu diante da França por 2 x 1, em um jogo marcado pelo brilho de Kylian Mbappé e pela apatia ofensiva da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Os gols franceses foram verdadeiras pinturas: tanto Mbappé quanto Hugo Ekitiké marcaram de “cavadinha”, expondo a defesa brasileira.

O zagueiro Bremer descontou para o Brasil aos 33 minutos do segundo tempo, mas a pressão final não foi suficiente para o empate, mesmo com os franceses jogando com 10 homens por mais de meia hora.

Repercussão Global: Os Jornais Não Pouparam

Com informações do Metrópoles.

A performance discreta de Vinicius Jr. e o domínio francês estamparam as capas dos principais diários esportivos da Europa:

  • Marca (Espanha): Com a manchete “A França de Mbappé coloca o Brasil de joelhos”, o jornal destacou que as deficiências táticas brasileiras foram expostas sem que a França precisasse de um esforço extraordinário.

  • AS (Espanha): Focou no duelo de astros do Real Madrid com o título “Mbappé petrifica Vinicius Jr.”, ressaltando a superioridade do francês sobre o brasileiro no confronto direto.

  • L’Équipe e Le Parisien (França): Exaltaram a solidez defensiva dos “Bleus” e a liderança de Mbappé, que agora está a apenas um gol de se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa.

O Alerta para a Copa

Apesar de Ancelotti afirmar que a Seleção está preparada para o Mundial, a atuação ligou o sinal de alerta. A torcida presente no estádio chegou a pedir a entrada de Neymar, evidenciando a insatisfação com a falta de criatividade no meio-campo.

O Brasil agora busca lamber as feridas e ajustar os erros antes dos próximos compromissos oficiais.

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