De rivais para amantes? Jonas deita com Ana Paula após convite da sister no Castigo do Monstro

Jogo é jogo, brincadeiras a parte! Jonas e Ana Paula Renault deixaram as torcidas sem entender nada na madrugada desta segunda-feira (16/3). Durante o Castigo do Monstro, o modelo foi até o Quarto Sonho de Eternidade e recebeu um convite inesperado da veterana para deitar do seu “ladinho”. Surpreendendo até a própria jornalista, o brother aceitou e se aconchegou na cama: “é o nosso segredinho”, disse.
A tarefa do Monstro é tocar os sinos espalhados por cada cômodo da sala, e ao terminar a tarefa no quarto em que dormem Ana Paula, Milena, Juliano e Samira, o monstro da vez, Jonas, acabou ficando por lá.
Look rejeitado por Ana Paula Renault em festa do “BBB26” custa quase R$5 mil. Saiba detalhes!
“BBB26”: Globo instala câmera em ponto cego da despensa onde Pedro cometeu assédio
Além da força no digital, “BBB26” fecha segundo mês com recordes também na TV
Solange, Ana Paula, Jonas, Breno e Boneco vão para a berlinda no “BBB26”
“Você não quer dormir do meu ladinho? Deita aqui”, provocou. “Você quer ser a ‘sina’ do sino?”, disse Jonas ao entrar na brincadeira. “Vem aqui. Vou te fazer feliz”, insistiu a veterana.
E o brother aceitou: “Ai, Ana Paula…”, disse ele, já deitando no colchão. “Gente! Deitou. Tenho um sino para chamar de meu”, brincou Ana Paula, entrelaçando as pernas nele.
Samira que também estava dormindo no cômodo se surpreende com a cena: “Que isso? Não está acontecendo isso”. A jornalista confirma: “Claro que está, quinta série é doido comigo”.
O brother, no entanto, fica apenas um minuto deitado: “Milena vai ficar com ciúme”, falou. “É verdade. Nossa Senhora, se ela souber que você deitou aqui”, concorda a ex-“BBB16”. “Ela vai trocar a roupa de cama. Não fala. É o nosso segredo”, pede o brother. “Tchau, amor!”, se despede Ana.