De volta ao tucano: Bocalom mira 2026 com a força de quem transforma e entrega

O retorno de Tião Bocalom ao PSDB marca mais do que uma recomposição partidária — representa a retomada de um projeto político com identidade, coerência e ambição de governo. É o reencontro de um líder com sua base histórica, agora fortalecido por resultados concretos e por uma conexão direta com a população.

Bocalom volta ao ninho tucano no momento em que sua liderança se encontra mais madura e consolidada. A reeleição à Prefeitura de Rio Branco, ainda no primeiro turno, não foi apenas uma vitória eleitoral — foi um recado claro das ruas: há reconhecimento por um modelo de gestão que prioriza entregas, eficiência e presença.

No centro dessa trajetória está um princípio que se tornou marca registrada de suas administrações: “se não roubar, o dinheiro dá”. Mais do que uma frase de efeito, trata-se de um eixo de gestão que orienta decisões, define prioridades e sustenta sua narrativa política.

Esse mantra se materializa em números, obras e transformações visíveis. Em Acrelândia, onde governou por três mandatos, Bocalom construiu uma reputação de gestor que faz mais com menos, enfrentando limitações orçamentárias com organização, controle e foco. Em Rio Branco, o padrão se repete — e ganha escala.

É aqui que entra um dos pontos mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais evidentes de sua gestão: a transformação da própria identidade urbana da capital.

Rio Branco deixou de ser percebida como uma cidade comum, sem diferenciação, para assumir uma feição clara de capital. Houve uma mudança de imagem — e isso, em política urbana, não é detalhe, é ativo estratégico. A cidade passou a apresentar intervenções visíveis, reorganização de espaços, valorização estética e funcional, e uma percepção pública de avanço.

Essa transformação não se limita a obras físicas. Ela impacta autoestima, pertencimento e percepção coletiva. Uma capital que “tem cara de capital” projeta confiança, atrai investimento, fortalece identidade e gera orgulho. E esse é um capital político que não se constrói com discurso — se constrói com entrega.

O reconhecimento popular acompanha esse processo. Não é apenas uma leitura técnica ou institucional: é percepção de quem vive a cidade no dia a dia. E isso ajuda a consolidar a marca de gestão de Bocalom — alguém que imprime mudança concreta no território.

A coerência entre discurso e prática é, talvez, seu maior ativo político. Em um ambiente frequentemente marcado por promessas abstratas, Bocalom se posiciona como gestor de execução. E execução, em cenário eleitoral competitivo, pesa.

A simbologia do PSDB reforça essa narrativa. O tucano — ave de presença marcante, cores vivas e forte associação com a Amazônia — dialoga diretamente com o território acreano. Representa identidade, pertencimento e, sobretudo, um projeto que pretende alçar voos mais altos sem perder o vínculo com suas raízes.

Mas o caminho até 2026 não será simples. O tabuleiro político já apresenta nomes fortes, como o senador Alan Rick, que também se movimenta com intensidade. O cenário é de disputa real, com estruturas competitivas e interesses diversos.

É justamente nesse tipo de ambiente que Bocalom construiu sua carreira: enfrentando máquinas, contrariando prognósticos e avançando com base em trabalho e persistência. Sua trajetória não é linear — é forjada na resistência, na insistência e na capacidade de se reinventar.

O retorno ao PSDB reorganiza forças, amplia alianças e reposiciona o partido como peça central no jogo político acreano. Mais do que isso, cria as condições para uma candidatura com densidade, discurso claro e capacidade de mobilização.

2026 se desenha, portanto, como um momento decisivo. Para Bocalom, é a convergência de uma caminhada longa, marcada por desafios e conquistas. Para o Acre, pode representar a escolha entre modelos distintos de gestão e visão de futuro.

A luta continua — como sempre continuou na história de Tião Bocalom.

E, desta vez, com uma marca consolidada: transformar, entregar e provar, na prática, que quando há seriedade, o dinheiro público rende — e o resultado aparece.

O voo já começou.

*Zé Américo Silva é jornalista e Consultor de Marketing Político