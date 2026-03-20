De volta ao PSDB, Bocalom critica antigos aliados e afirma: “O que me interessa é o povo”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, oficializou seu retorno ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e afirmou estar “muito feliz” com a volta à legenda, destacando que a decisão representa um reencontro com sua trajetória política. A filiação ocorreu em Brasília, na tarde de quinta-feira (19), com a ficha abonada pelo presidente nacional do partido, Aécio Neves.

Após retornar à capital acreana na mesma noite, o gestor concedeu entrevista coletiva à imprensa, onde comentou os motivos da mudança partidária e relembrou sua história política dentro do PSDB. Segundo Bocalom, a sigla sempre foi vista por ele como uma alternativa política desde sua saída do PL, ressaltando o histórico eleitoral construído ao longo dos anos.

“Eu sempre achei que o PSDB seria uma alternativa em função do PL, do que aconteceu desde o PL, porque no PSDB foram seis eleições que tivemos. Ganhei duas em Acrelândia, perdemos quatro. Mas a eleição que ficou marcada por todo o povo aquele ano foi 2010. Foi quando disseram que nós perdemos por meio do centro. E a gente sabe o que aconteceu naquela eleição”, afirmou.

O prefeito também destacou que pretende fortalecer alianças políticas, mas condicionadas à defesa de um projeto que, segundo ele, priorize o desenvolvimento econômico e social do estado, em torno de sua pré-candidatura do governo do Estado.

“Eu estou muito feliz de ter voltado para o nosso PSDB, para o nosso Tucano, que vai voar alto agora. O Brasil agora construiu uma ampla aliança, evidentemente, que vamos, apesar de que a gente não é, pra fazer aliança a gente não faz pacto de qualquer jeito, nós não estamos atrás daquela história de fazer negócios por fazer negócios. Nós vamos atrás daqueles que querem defender um projeto de desenvolvimento estadual, que seja um projeto como o que a gente defendeu a vida inteira. Nunca mudei, vou continuar defendendo o projeto produzir para empregar e se não roubar o dinheiro. Então quem estiver dentro dessa linha não terá dúvida nenhuma, e que estará com a gente, que estará defendendo os interesses da maioria da população, acredito”, declarou.

Durante a coletiva, Bocalom também relembrou episódios anteriores de saída de partidos políticos e afirmou que esta é a quarta vez que precisou deixar uma sigla ao longo da carreira. Ele atribuiu as mudanças a decisões internas das legendas e reforçou que sua prioridade continua sendo a população.

“Olha, eu infelizmente já é a quarta vez que sou obrigado a deixar partido. Em 2024, que me pediram pra sair do partido, e eu tive que sair. Mas Deus é tão bom, tem sido tão bom comigo, e eu só tenho que agradecer a Deus e ao povo do Rio Branco, que me acolhe o tempo todo, que eu sou abandonado, de repente, por aqueles que são donos do poder. Então o que me interessa é o povo, o povo tem que nos ajudado e me acolhido o tempo todo”, disse.

O retorno ao PSDB ocorre em meio às articulações políticas que começam a se intensificar visando os próximos ciclos eleitorais, cenário em que o prefeito sinalizou disposição para construir alianças alinhadas ao que definiu como um projeto de desenvolvimento para o Acre.