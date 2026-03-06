Deborah Albuquerque inicia preparação com Popó para luta com Raíssa Barbosa

07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
Deborah Albuquerque assinou contrato para lutar na 8ª edição do Fight Music Show e já iniciou a preparação para subir ao ringue. A influenciadora terá como padrinho de luta o tetracampeão mundial de boxe Popó Freitas, responsável por acompanhá-la nos treinos ao lado de sua equipe.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A preparação já começou e marca o início de uma nova fase para Deborah, que passa a treinar boxe de forma intensiva visando o confronto contra Raíssa Barbosa. As duas participaram do reality Famosas em Apuros, exibido pela Record, onde Deborah venceu o programa. Após o reality, Raíssa chegou a declarar em entrevistas que gostaria de enfrentá-la em uma revanche.

Agora, a rivalidade será levada para o ringue. Segundo Deborah, o início dos treinos ao lado da equipe de Popó tem sido fundamental para sua preparação física e técnica para a luta. “Assinar esse contrato foi só o começo. Já comecei os treinos com a equipe do Popó e estou levando essa preparação muito a sério”, afirma.

A influenciadora também destaca a importância do ex-campeão na preparação.

“Ter o Popó como padrinho nessa luta é uma responsabilidade grande. Ele está me orientando, acompanhando os treinos e me incentivando muito nesse processo. Estou focada e dedicada para chegar bem preparada no ringue.”

Deborah diz que encara o desafio como uma nova experiência e garante que o público pode esperar uma luta competitiva.

“Estou treinando forte e aprendendo muito com a equipe. Quem entrar no ringue comigo vai encontrar alguém determinada e pronta para lutar.”

O confronto acontecerá na 8ª edição do Fight Music Show, evento que reúne influenciadores, artistas e atletas em lutas de boxe. A disputa entre Deborah Albuquerque e Raíssa Barbosa é, até o momento, a única luta feminina confirmada no card da edição.

