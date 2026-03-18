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Deborah Secco abre o jogo sobre vida fora dos holofotes e revela lado mais reservado

A atriz de 46 anos afirmou que possuiu um convívio muito maior com pessoas que preferem viver de forma mais reservada

Letícia Campos

18/03/2026 às 22:06

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(Reprodução LeoDias)

Deborah Secco, de 46 anos, conversou com o titular deste portal, Leo Dias, nesta quarta-feira (18/3), durante o lançamento de seu novo projeto de cosméticos, em São Paulo. Durante o bate-papo, a atriz revelou ter uma personalidade mais quieta em sua vida pessoal, diferente da “Deborah artista”, e comentou ainda que costuma conviver e trocar experiências com muitas pessoas fora da mídia.

“Eu tenho muitos amigos que não são desse meio e vivem um pouco a minha vida. Minha melhor amiga é médica, eu sei tudo de medicina. Minha irmã muito off também, então eu sempre respeito esses off’s e também sempre mergulho nas vidas diferentes da minha, que cruzam o meu caminho, que eu acho que trocar e aprender é o que a gente tem de melhor nessa vida”, contou.

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A atriz afirmou que na sua vida pessoal costuma ter uma personalidade diferente de seu lado artista: “Eu falo que a personagem Deborah Secco é bem mais interessante que a Deborah. Também falo isso há muitos anos, que eu sou muito quietinha, eu sou muito diferente mesmo dessa pessoa aí, vendável e polêmica”.

A empresária também contou que mantém o seu relacionamento com o produtor musical Dudu Borges de forma mais discreta, a pedido do próprio. “O Dudu é um cara muito reservado, ele realmente vive no off, não vive no on. E eu entendo cada vez mais que as pessoas têm esse direito de escolher; quem escolheu ser pública fui eu. A minha vida é pública e vou continuar sendo essa pessoa que fala abertamente sobre mim, sobre o que penso e sobre o que acredito”, explicou a atriz.

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Tags:Deborah Secco

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Fonte: Portal Leo Dias