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Deborah Secco conta como explica à filha seus papéis mais polêmicos, como “Bruna Surfistinha”

A atriz irá retornar para o papel polêmico após 15 anos, na continuação de Bruna Surfistinha; filme chega aos cinemas no final de 2026

Letícia Campos

18/03/2026 às 21:06

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(Reprodução LeoDias)

Deborah Secco irá retornar após 15 anos ao papel de Bruna Surfistinha, na sequência do filme lançado em 2011. Nesta quarta-feira (18/3), a artista conversou com o titular deste portal, Leo Dias, sobre o impacto de seus trabalhos como atriz na sua família, e em especial na sua filha, Maria Flor, de 10 anos.

A artista explicou que a menina entende que os personagens que interpreta é diferente de quem ela é na realidade. “Ela sabe que a arte existe, que a gente pode botar luz em uns assuntos que não são facilmente debatidos socialmente”, afirmou.

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Abrir em tela cheia Com visual novo, Deborah Secco está gravando o filme “Bruna Surfistinha 2″Crédito: Fabio Braga – Pivô Audiovisual Deborah Secco como Bruna SurfistinhaReprodução / Instagram) Deborah Secco anuncia o início das gravações de “Bruna Surfistinha 2”: “Ela voltou”Reprodução / @dedesecco Deborah Secco volta a interpretar Raquel Pacheco na sequência de “Bruna Surfistinha”Créditos: Reprodução Instagram @dedesecco | Fabio Braga – Pivô Audiovisual

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A artista explicou ainda que, agora, vai interpretar Bruna, um personagem diferente de sua realidade, mas também poderia ser um papel próximo ao que ela é: “Da mesma forma que eu vou fazer essa personagem agora, que é uma personagem que, eticamente, é muito diferente de mim. Emocionalmente, muito diferente de mim. Psicologicamente, muito diferente de mim. Eu poderia fazer uma personagem maravilhosa também, não muito diferente de mim”, explicou.

Deborah afirmou que não acredita em pessoas que são totalmente ruins: “Eu não acredito em vilões, somente vilões. Eu acredito em pessoas multifacetadas, com coisas muito mais profundas do que as que a gente consegue acessar. E a arte estaria lá pra isso, pra que a gente possa olhar pra essas pessoas de forma mais profunda”.

A empresária deu também detalhes de quando a produção chega e adiantou: “No final deste ano”. Ela contou ainda que acredita que “Bruna Surfistinha 2” foi mais difícil de interpretar do que na primeira vez: “Foi difícil de fazer. Foi pior. Foi mais difícil que a primeira. Talvez porque eu esteja num outro momento também, porque eu seja uma mulher muito diferente hoje da mulher que eu era. Mas eu acho esse filme mais dramático, talvez, em algum lugar”.

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Tags:Bruna Surfistinha, Deborah Secco

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Fonte: Portal Leo Dias