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Deborah Secco fala sobre exposição no namoro com Dudu Borges: “Ele escolheu viver no off”

A atriz vive um relacionamento discreto e reservado com o empresário e produtor musical Dudu Borges, mantendo sua vida pessoal longe dos holofotes

Letícia Campos

18/03/2026 às 19:32

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(Reprodução LeoDias)

Deborah Secco abriu o jogo sobre como lida com a exposição no relacionamento com o empresário Dudu Borges. A artista conversou com o titular deste portal, Leo Dias, nesta quarta-feira (18/3), durante o lançamento de um de seus projetos, e afirmou que, apesar do namorado ser uma pessoa muito conhecida nos bastidores do mundo sertanejo, ele não gosta de ter sua vida pessoal exposta. A atriz brincou ainda sobre estar por dentro das fofocas sertanejas por conta do trabalho do produtor musical.

“O Dudu é um cara muito reservado, ele realmente vive no off, não vive no on. E eu entendo cada vez mais que as pessoas têm esse direito de escolher; quem escolheu ser pública fui eu. A minha vida é pública e vou continuar sendo essa pessoa que fala abertamente sobre mim, sobre o que penso e sobre o que acredito”, explicou a atriz.

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Abrir em tela cheia Atriz Deborah Secco e o namorado, o produtor, compositor e multi-instrumentista Dudu BorgesCrédito: Reprodução Instagram @dedesecco Reprodução Reprodução

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A artista comentou que atualmente entende que a filha, Maria Flor, não é uma pessoa pública, que o namorado também não é, e que sua mãe nunca gostou de ser; por isso, ela sempre respeita os limites que as pessoas ao seu redor impõem.

“E aí começa a me relacionar de forma muito profunda com uma pessoa que realmente não gosta de estar exposta. Ele poderia estar muito no on, né? Você sabe o quanto ele é grande. Eu sou muito suspeita, eu acho, né? Sou fã mesmo, acho ele um cara genial, muito talentoso. Ele poderia estar no on, mas escolheu viver no off, então eu não vou atrapalhar esse rolê, sabe?”, reforçou.

Para finalizar, Deborah afirmou que só podia dizer uma coisa: que está “muito feliz”: “Então, o que eu posso falar é que estou muito feliz, que realmente encontrei um cara sensacional, um parceiro que admiro demais, um homem incrível em todos os âmbitos”, concluiu.

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Tags:Deborah Secco, Dudu borges

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Fonte: Portal Leo Dias