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Deborah Secco lança coleção de beleza com Piu-Piu e aposta no fator nostalgia

A atriz diz incentivar o interesse da filha pela beleza, mas sem pular etapas, e destaca sua participação ativa na rotina escolar

Ana Clara Andrade

18/03/2026 às 19:41

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Deborah Secco lança linha de produtos com a Cia Beauty (Reprodução LeoDias)

Deborah Secco revelou que quer que a filha, Maria Flor, de 10 anos, conheça o universo da beleza, mas sem deixar de ser criança ou pular etapas, como ela mesma fez na infância. Além disso, mostrou seu lado mãezona, contou que participa das reuniões da escola e é superativa no grupo de mães.

Inspirada nessa filosofia, a atriz lançou uma linha de beleza em parceria com a Cia Beauty, com produtos como lip oil, manteiga hidratante, esfoliante e body splash, assinados junto ao personagem Piu-Piu, pensados também para englobar crianças e adolescentes no cuidado diário.

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Abrir em tela cheia Deborah Secco lança linha de produtos com a Cia BeautyReprodução LeoDias Deborah Secco lança linha de produtos com a Cia BeautyReprodução LeoDias Deborah Secco lança linha de produtos com a Cia BeautyReprodução LeoDias Deborah Secco volta a interpretar Raquel Pacheco na sequência de “Bruna Surfistinha”Crédito: Reprodução Instagram @dedesecco Atriz Deborah Secco completou 46 anos em 26 de novembroCrédito: Reprodução Instagram @dedesecco Maria Flor, filha da atriz Deborah Secco, completou dez anos de idadeCrédito: Reprodução Instagram @dedesecco

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No lançamento da linha, a atriz conversou com o titular deste portal, Leo Dias, e falou sobre a fase de pré-adolescência de Maria Flor: “Cara, minha filha está nessa pré, pré-adolescência, né? Então tem esse encantamento com o autocuidado, com a beleza, e para mim é muito importante que ela possa entrar nesse universo ainda com uma pegada infantil, sabe?”, contou.

A atriz também reforçou a importância de manter a leveza da infância mesmo explorando o mundo da beleza: “Que ela brinque e flerte com esse lugar da beleza, de botar perfume, maquiar e tal, mas que tenha ainda essa carinha de casa de vó, de desenho animado, né? Aquela coisa de sentar no sofá para ver televisão e comer aquela comidinha gostosa de mãe. Então, Piu-Piu traz essa lembrança para mim”.

Deborah revelou ainda o desejo de preservar a inocência e a infância da filha: “Eu queria muito estar à frente de uma linha que desse às crianças, adolescentes e pré-adolescentes essa possibilidade, ainda com essa pegada de meninice, de criancinha, sem perder esse vínculo. É muito necessária, né? Porque eu falo: a Maria flerta com esse lugar, mas ela é muito meninona”.

Na sequência, a artista refletiu sobre a experiência e a pressão que enfrentou na infância, e como quer proteger Maria dessa mesma cobrança: “Pulei, de uma certa forma, porque tive muita responsabilidade, né? Responsabilidade financeira, profissional… Eu tinha essa sensação de que estava tendo uma chance única, que talvez não fosse aparecer de novo, então eu tinha que entregar tudo que podia”.

Por fim, Secco afirmou com orgulho seu envolvimento na rotina da filha e o quanto valoriza a maternidade acima de tudo: “Ah, eu sou ótima, vou super! Sou ativíssima no grupo de mães, claro. Temos grupo de WhatsApp, grupo da turma… Imagina, isso é a coisa que eu mais gosto de ser na vida: mãe da Maria Flor. Mais do que atriz, sem dúvida alguma”.

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Tags:Deborah, Deborah Secco, Maria Flor, Maria Flor Secco, Piu-Piu

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Fonte: Portal Leo Dias