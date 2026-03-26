26/03/2026
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Decisão do Campeonato Cruzeirense reúne torcida e terá premiação histórica

Decisão reúne equipes e deve atrair grande público

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Decisão do Campeonato Cruzeirense reúne torcida
Decisão do Campeonato Cruzeirense reúne torcida/Foto: ContilNet

O futebol amador de Cruzeiro do Sul vive a expectativa de uma grande decisão neste sábado (28), com as finais da 1ª e 2ª Divisão do Campeonato Cruzeirense. Os jogos serão realizados no estádio O Cruzeirão, reunindo atletas, torcedores e amantes do esporte de toda a região do Juruá.

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De acordo com o diretor de esportes do município, Gilvan, esta edição traz a maior premiação já realizada pela Prefeitura dentro das duas categorias. Ao todo, são mais de R$ 70 mil destinados às equipes, além de investimentos em arbitragem e estrutura da competição.

A organização destaca ainda o alto nível técnico das equipes participantes. Na 1ª Divisão, a final será disputada entre o Atlético Moa, equipe jovem da região do Rio Moa, e o União Futebol Clube, que chega à sua terceira final consecutiva.

Já na 2ª Divisão, o confronto será entre o Borúcio e o Internacional, da comunidade Santa Rosa. A competição contou com a participação de 29 equipes, evidenciando a força do futebol amador no município.

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Para Sérgio Rodrigues, integrante da coordenação do campeonato, o evento representa não apenas a decisão de um torneio, mas também a valorização dos atletas locais e o fortalecimento do esporte na região.

A competição é promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, com apoio da Liga Municipal de Futebol, e conta com investimentos na melhoria da estrutura do estádio, incluindo o gramado do Cruzeirão.

A programação tem início a partir das 18h, e a expectativa é de grande público para acompanhar as partidas e celebrar o futebol local em uma noite marcada por emoção, disputa e integração entre as comunidades do Vale do Juruá.

https://www.instagram.com/reel/DWXcZFiCRbS/?igsh=MXN1azBseGQ2dnI5Zw==

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