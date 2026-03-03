Defensor público sofre acidente e capota caminhonete em rodovia no interior do Acre

O defensor público do Acre, Henry Sandres, sofreu uma acidente de carro na BR-317, enquanto estava a caminho do município de Brasiléia.

De acordo com informações, o procurador não sofreu ferimentos graves e está sendo atendido no Hospital de Capixaba, município no interior do Acre, onde deverá realizar exames. A caminhonete que ele conduzia capotou cinco vezes em uma curva.

Não há informações sobre o que teria causado o acidente. O estado de saúde do procurador ainda não foi divulgado.

