12/03/2026
ContilPop
Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26

Defesa da mãe de Oruam rebate acusações após ela ser considerada foragida

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
defesa-da-mae-de-oruam-rebate-acusacoes-apos-ela-ser-considerada-foragida

A defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe de Oruam, se manifestou após ela ser considerada foragida pela polícia do Rio de Janeiro. Em nota, os advogados afirmam que as acusações são infundadas e relembrou absolvição anterior na Justiça, rebatendo as acusações recentemente veiculadas. Mulher de Marcinho VP, Márcia foi um dos alvos da Operação Contenção Red Legacy, cuja intenção é desarticular uma facção criminosa.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo os advogados, esta não é a primeira vez que Márcia enfrenta uma situação de grande exposição pública. Em episódio anterior, ela foi alvo de uma operação que ganhou forte repercussão midiática. Após a análise do caso, a Justiça decidiu pela absolvição total da acusada. Ainda de acordo com a defesa, o Ministério Público chegou a recorrer da decisão na época, mas o recurso não prosperou, sendo mantida a absolvição em todas as instâncias analisadas.

Veja as fotos

Foto: Portal LeoDias
Márcia GamaFoto: Portal LeoDias
Reprodução/@oruam
Reprodução/@oruam
Reprodução Instagram @marciiagama
Márcia Gama e OruamReprodução Instagram @marciiagama
Reprodução / Instagram
Marcia GamaReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Márcia Gama e OruamReprodução / Instagram

Leia Também

Mãe de Oruam se torna foragida da Polícia Civil após operação no Rio de Janeiro
Notícias

Mãe de Oruam se torna foragida da Polícia Civil após operação no Rio de Janeiro

Oruam se manifesta após mãe se tornar foragida no RJ e critica sistema “São capazes de tudo”
Famosos

Oruam se manifesta após mãe se tornar foragida no RJ e critica sistema “São capazes de tudo”

Após prisão de Poze do Rodo, mãe de Oruam faz alerta ao filho: “Não dá brecha”
Famosos

Após prisão de Poze do Rodo, mãe de Oruam faz alerta ao filho: “Não dá brecha”

Família de Oruam se manifesta e pede justiça: “Mauro está sendo esquecido atrás das grades”
Famosos

Família de Oruam se manifesta e pede justiça: “Mauro está sendo esquecido atrás das grades”

Agora, diante das novas acusações, os representantes legais afirmam que novamente se tenta atribuir a Márcia fatos sem fundamento. A defesa destaca que ela é servidora pública concursada, ré primária e possui patrimônio declarado e comprovado, fruto de uma trajetória construída com trabalho e dedicação.

A nota também ressalta o histórico pessoal de Márcia Maga, descrita como uma mulher que criou os filhos sozinha e sempre priorizou a família e a carreira profissional. Os advogados reforçam ainda que nenhum dos filhos possui qualquer envolvimento com atividades criminosas.

Por fim, a defesa afirma confiar plenamente na Justiça e acredita que, assim como ocorreu anteriormente, os fatos serão esclarecidos e a verdade prevalecerá. “Temos convicção de que a Justiça restabelecerá a honra e a integridade de Márcia Nepomuceno”, conclui a nota.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.