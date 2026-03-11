Defesa da mãe de Oruam rebate acusações após ela ser considerada foragida

A defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe de Oruam, se manifestou após ela ser considerada foragida pela polícia do Rio de Janeiro. Em nota, os advogados afirmam que as acusações são infundadas e relembrou absolvição anterior na Justiça, rebatendo as acusações recentemente veiculadas. Mulher de Marcinho VP, Márcia foi um dos alvos da Operação Contenção Red Legacy, cuja intenção é desarticular uma facção criminosa.

Segundo os advogados, esta não é a primeira vez que Márcia enfrenta uma situação de grande exposição pública. Em episódio anterior, ela foi alvo de uma operação que ganhou forte repercussão midiática. Após a análise do caso, a Justiça decidiu pela absolvição total da acusada. Ainda de acordo com a defesa, o Ministério Público chegou a recorrer da decisão na época, mas o recurso não prosperou, sendo mantida a absolvição em todas as instâncias analisadas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Márcia Gama Foto: Portal LeoDias Reprodução/@oruam Márcia Gama e Oruam Reprodução Instagram @marciiagama Marcia Gama Reprodução / Instagram Márcia Gama e Oruam Reprodução / Instagram Voltar

Próximo

Leia Também Notícias Mãe de Oruam se torna foragida da Polícia Civil após operação no Rio de Janeiro Famosos Oruam se manifesta após mãe se tornar foragida no RJ e critica sistema “São capazes de tudo” Famosos Após prisão de Poze do Rodo, mãe de Oruam faz alerta ao filho: “Não dá brecha” Famosos Família de Oruam se manifesta e pede justiça: “Mauro está sendo esquecido atrás das grades”

Agora, diante das novas acusações, os representantes legais afirmam que novamente se tenta atribuir a Márcia fatos sem fundamento. A defesa destaca que ela é servidora pública concursada, ré primária e possui patrimônio declarado e comprovado, fruto de uma trajetória construída com trabalho e dedicação.

A nota também ressalta o histórico pessoal de Márcia Maga, descrita como uma mulher que criou os filhos sozinha e sempre priorizou a família e a carreira profissional. Os advogados reforçam ainda que nenhum dos filhos possui qualquer envolvimento com atividades criminosas.

Por fim, a defesa afirma confiar plenamente na Justiça e acredita que, assim como ocorreu anteriormente, os fatos serão esclarecidos e a verdade prevalecerá. “Temos convicção de que a Justiça restabelecerá a honra e a integridade de Márcia Nepomuceno”, conclui a nota.